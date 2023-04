A Nova Siri in mostra “Scatti di Passione”

I riti della settimana santa di Bisceglie, Canosa di Puglia, Ferrandina,Filiano, Malaga, Massafra, Molfetta, Mottola, Orte, Procida, Ruvo di Puglia, Scanzano J.co, Siviglia, Taranto, Valencia, saranno esposti in mostra a Nova Siri, il 4 Aprile 2023, all’ interno dell’ evento Sotto il Cielo di Bollita- “Scatti di Passione”.

Evento promosso dalla Regione Basilicata, il Comune di Nova Siri, l’Associazione culturale SUD “Gigi Giannotti” di Nova Siri in collaborazione con la Pro Loco di Nova Siri, MuMBa- Museo Multimediale della Basilicata, Nova Siri.Tv e l’I.C. “L.Settembrini” di Nova Siri e l’ I.I.S. “E.Fermi” di Policoro.

Per l’ inaugurazione della mostra, la direzione artistica dell’evento ha richiesto la partecipazione delle scuole e quindi l’ orchestra dell’ I.I.S. “E.Fermi” di Policoro diretta dal maestro Gaetano Alicata eseguirà delle musiche a tema e accompagnerà il Coro dell’ I.C. “L. Settembrini” diretto dal Maestro Vittoria Maria Corrado.

A fare da cornice all’ evento la scenografia dei Maestri Giulio Orioli e Nino Oriolo e la Lettura Teatralizzata de “La Passione Secondo Giovanni” a cura dei Lettori di Bollita : Domenica Bentivenga, Franco Demarco, Pino Guida, Carmine Stigliano, Maria Varasano, Marilena Varasano.

L’ inaugurazione sarà il 4 Aprile 2023, presso l’ ex chiesa S.Antonio di Padova a Nova Siri Marina alle ore 20.00. La mostra fotografica, invece, sarà aperta fino al 23 Aprile 2023 dalle ore 18.00 alle ore 19.30.

Espongono: Claudio Cardinali, Pasquale pachi Chiurazzi, Confraternita del Carmine e Purgatorio di Mottola, Francesco La Centra, Giuseppe Giannuzzi, Giuseppina Imperiale ,Gabriele Lopatriello, Michele Luongo, Michele Morelli, Giuseppe Porro e Ninni Sansonne, Michele Rossano, Giovanni Rucireta, Rocco Scattino, Tobia Scolavino, Eufemia Telesca.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.