A New York presso l’ONU, studenti materani sui temi dello sviluppo sostenibile

Una delegazione di studenti del Liceo Scientifico “Dante Alighieri” e del Liceo Classico ed artistico “Duni-Levi” di Matera, ha avuto l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile: al termine di un impegnativo percorso formativo, sette giorni a New York, presso il Palazzo di Vetro (ONU), per affrontare temi di grande attualità e rilevanza mondiale. L’esperienza si completerà con la cerimonia di consegna degli attestati, giovedì 27 aprile 2023 alle ore 17.30 presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera. “Promuovere il valore della cooperazione internazionale fra i giovani -si spiega in una nota- è l’obiettivo che guida da sempre l’Associazione Diplomatici, coordinata per la Regione Puglia, Basilicata e Marche dall’avv. Marco Stasi e dai suoi collaboratori avv. Domenico Nuzzolese e prof. Francesco Sifo, che propone agli Istituti superiori una vasta vetrina di opportunità e di approfondimento sui temi dell’agenda 2030. Public speaking e problem solving sono alcune delle skills che gli studenti materani hanno acquisito durante un percorso formativo che ha potuto consolidarsi durante la permanenza nella “Grande Mela”, dove ciascuno ha avuto la possibilità di rappresentare uno Stato internazionale di fronte alle sfide geopolitiche, sociali, ambientali ed economiche. Da veri e propri “delegati” hanno avuto l’opportunità di confrontarsi durante le sessioni di lavoro con il Presidente dell’Associazione Diplomatici Claudio Corbino, il Ministro della Difesa italiana Guido Crosetto, con l’Ambasciatore presso la Missione italiana alle Nazioni Unite Maurizio Massari, con il Ministro dell’Educazione della Polonia Przemyslaw Czarnecki e il massimo esperto italiano di geopolitica Lucio Caracciolo. Personalità di rilievo che nel confronto hanno contribuito a rendere quest’esperienza molto concreta, accrescendo il senso di responsabilità nei giovani partecipanti, inteso come vero motore del cambiamento. Tutti i ragazzi che hanno partecipato al progetto hanno ribadito che confrontarsi con una realtà così diversa ha consentito di ampliare gli orizzonti e aprire lo sguardo verso il mondo. Quest’esperienza ha permesso di esplorare nuove culture e abbandonare qualsiasi forma di pregiudizio, conoscere altri studenti che avevano deciso di dare il proprio contributo al cambiamento è stato stimolante e arricchente. Questa esperienza è una sfida contro sé stessi, uno sguardo sul mondo, un percorso formativo di maturazione e cambiamento.” Per la Dirigente del Liceo Scientifico Dante Alighieri, prof.ssa Marialuisa Sabino, “si è trattato di un progetto che fa emergere le potenzialità più profonde dei ragazzi. Ciascuno di loro, con la meraviglia negli occhi, ha scoperto un altro mondo, confrontandosi con culture diverse e con importanti personalità. L’intero percorso ha rappresentato una palestra di approfondimento della lingua inglese e un’esperienza formativa che ha consentito di scoprire i propri talenti e di sviluppare nuove ambizioni.” La professoressa Marilena D’Ercole, referente del progetto CWMUN per il Liceo Scientifico della città dei Sassi, sottolinea “quanto questa sia stata un’esperienza importante per i partecipanti; vederli relazionarsi come dei veri diplomatici, impegnati con serietà nei propri ruoli è stato molto emozionante. Questo progetto contiene una magia, i ragazzi tornano arricchiti e consapevoli che per diventare dei cittadini responsabili e attivi sono indispensabili: un’ottima preparazione e un impegno costante nello studio.” La professoressa Filomena Rizzi del’I.I.S. “Duni-Levi” ritiene che “il progetto CWMUN rappresenti un’esperienza unica e altamente formativa per gli studenti. In questo particolare momento storico, confrontarsi con coetanei provenienti da 142 Paesi diversi sui valori della democrazia e tolleranza è da insegnamento per tutti gli adulti e da monito per le attuali classi politiche dirigenti.”

