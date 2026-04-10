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A Netanyahu non piacciono le posizioni della Spagna e minaccia: “Pagherete”

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Al guerrafondaio e genocida primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu cominciano a dar fastidio le voci che si levano contro le azioni sue e del suo esercito che stanno seminando distruzione nell’area e minacciando la sicurezza dell’intera economia occidentale. Oltre a violare qualsiasi norma del diritto internazionale. Ed ora si scaglia contro la Spagna -tra le nazioni più nette nel prendere le distanze- accusandola, di condurre una “guerra diplomatica” contro Israele e ha avvertito che “pagherà un prezzo”. In un messaggio pubblicato sui social media, Netanyahu ha dichiarato: “La Spagna ha diffamato i nostri eroi, i soldati dell’Idf, i soldati dell’esercito più morale del mondo”. Delle vere e proprie mammolette, infatti. Netanyahu ha lamentato che Spagna ha adottato posizioni anti-israeliane nell’arena internazionale ed ha assicurato che il suo governo risponderà. Pedro Sánchez, infatti, che  aveva denunciato l’impatto dell’offensiva israeliana a Gaza chiedendo misure all’interno dell’Unione europea, tra cui la revisione degli accordi con Israele, oltre a condannare l’offensiva congiunta degli Stati Uniti e di Tel Aviv in Iran.

Sarebbe il caso che la UE e gli altri Paesi non facessero passare sotto gamba queste intimidazioni alla Spagna e rispondessero unitariamente all’arroganza israeliana.

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Vito Bubbico
Vito Bubbico
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