Ed anche in questo Natale da “famolo strano” verdoniano, riportiamo -per dovere di cronaca- i dati di oggi estratti dalla piattaforma covid-19 relativi ai dati processati ieri, 24 dicembre 2020, in Basilicata, che segnano una lieve riduzione dell’incidenza dei positivi sul totale dei tamponi processati rispetto a ieri.

Infatti -a fronte degli 853 tamponi processati- l’incidenza dei positivi (73 totali, 67 i residenti) è dell’8,56%, di poco inferiore al 9,93% di ieri, ma superiore al 7,69% del giorno precedente e anche della media della settimana scorsa (7,91%), ma si mantiene al di sotto del dato nazionale che è nel frattempo risalito al 9,31% rispetto all’8,28% di ieri.

10 i nuovi positivi a Pignola, 8 a Tito e poi 6 a Matera e 6 a Potenza, 5 a Tolve…..e così via con numeri inferiori in altri comuni.

I guariti sono 51 e si registrano ancora 5 decessi.

I ricoveri totali calano di 10 unità, da 104 a 94, quelli in terapia intensiva sono ora 7 (ieri 8).

Ecco a seguire i dati di dettaglio del report:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 25.12.2020, ORE 10.00

Report dati processati in data 24 dicembre 2020

Tamponi molecolari di giornata n. 853

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 73



RICOVERATI N. 94

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 31

Pneumologia n. 28

Medicina d’Urgenza n. 10

Terapia Intensiva n. 03

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 08

Pneumologia n. 10

Terapia Intensiva n. 04



DECEDUTI N. 5

• Cancellara

• Potenza

• Rionero in Vulture

• San Fele

• Tursi

POSITIVI TOTALI N. 73

Residenti: n. 67

N. Comune

2 Abriola (n. 1 domiciliato a Brienza)

3 Avigliano (n. 1 domiciliato a Laurìa)

4 Baragiano

1 Chiaromonte

1 Grassano

1 Lavello

1 Marsico Nuovo

6 Matera

1 Missanello

1 Montalbano Jonico

1 Paterno

1 Picerno

10 Pignola

2 Pisticci

6 Potenza

1 Ruvo del Monte

1 Salandra

4 Satriano di Lucania

1 Savoia di Lucania

2 Senise

3 Stigliano

8 Tito

5 Tolve

1 Vaglio Basilicata

Non residenti ed in isolamento in Basilicata: n. 2

N. Regione/Stato estero

2 Potenza

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni: n. 4

N. Regione

4 Puglia

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 51

N. Comune

1 Bernalda

8 Corleto Perticara

1 Ferrandina

9 Laurìa

3 Matera

9 Melfi (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

1 Paterno (domiciliato a Marsicovetere)

1 Pignola (domiciliato ad Abriola)

1 Potenza (domiciliato a Tito)

7 Rionero in Vulture

4 Ripacandida

1 Roccanova

2 Rotonda

2 Tito

1 Viggianello

Guariti non residenti e domiciliati in Basilicata:

N. Regione/Stato estero

1 Lazio (domiciliato a Potenza)

1 Stato estero (domiciliato a Corleto Perticara)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.776

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.682

DECEDUTI RESIDENTI N. 235

GUARITI RESIDENTI N. 4.120

NOTE: da riconteggio effettuato, il numero totale dei guariti residenti è di n. 4.120 soggetti.