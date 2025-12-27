A Natale sono già oltre 30 mila le firme per il referendum del Comitato del NO (FIRMATE e fate firmare)

Raccogliere 500 mila firme, seppure on line, entro il 31 gennaio 2026 rimane come una vera e propria “mission impossible“, ma la partenza è sicuramente incoraggiante. Partita il 22 scorso, praticamente alla vigilia di Natale, ad oggi sono già oltre 30 mila le firme raccolte a sostegno della richiesta di referendum popolare sulla riforma della Giustizia promossa da 15 giuristi di cui è portavoce lo storico avvocato dei sindacati di base Carlo Guglielmi. Firmare è d’altronde semplicissimo. Lo si fa comodamente da casa con pochi passaggi utilizzano lo Spid o la CIE (la carta d’identità elettronica) a questo link, cliccando su “ACCEDI” in alto a destra: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5400034 .”

Uno sprint non indifferente che dovrebbe spingere anche quelle associazioni un poco titubanti (come la Cgil, l’ARCI e l’ANPI) a sostenere questa raccolta di firme che costituirà indubbiamente, anche se non si dovesse raggiungere l’obiettivo (ma mai dire mai), una occasione per parlare e far parlare dei temi del referendum tra i cittadini, nel passaparola e nel gesto di firmarlo. Tutta benzina che può consentire di spingere ancora di più sull’acceleratore per il recupero di quel gap iniziale nei sondaggi del NO. Un recupero già in atto nel Paese e non a caso temuto dalle forze del centrodestra che vorrebbero anticipare quanto prima la data del voto, proprio per limitarlo al massimo. Inoltre, il raggiungimento delle 500 mila firme i 15 promotori otterrebbero quello status giuridico che il Comitato per il NO presieduto da Giovanni Bachelet non ha (la possibilità di difendere le ragioni del referendum di fronte alla Consulta, il diritto agli spazi in TV previsti per la comunicazione istituzionale). E allora perchè non spingere nel mettere in campo quest’altra opzione? Costa davvero poco come impegno. Parlarne, condividere, invitare tutti a compiere questo semplice gesto previsto dalla Costituzione per promuovere una partecipazione popolare consapevole alle scelte della Paese. E allora, anche nel nostro piccolo, invitiamo i nostri lettori a firmare il referendum e a farsi moltiplicatori del messaggio con i propri conoscenti, i propri contatti. FIRMIAMO PER FERMARE QUESTO STRAME DELLA COSTITUZIONE.