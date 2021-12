”Chep c(i)rret?” si dice in dialetto. Scellerati, sconsiderati, irresponsabili nella traduzione in italiano…E allora? Mantenere le distanze, evitate assembramenti nei luoghi di incontro o di attività per il tempo libero e,sopratutto, indossate una mascherina FP2 per essere più sicuri. L’invito dal Governo, che ha emesso l’ennesima circolare che diventa ordinanza ovunque, la dice tutta di come stiano andando (male) le cose a Matera dove i contagi da variante covid e dintorni sono schizzati in alto. La prova? Le file nel parcheggio dell’ospedale per il tampone drive in, facendo la fila in auto, alle farmacie e ai laboratori per il tampone che dà(ricordiamo) le percentuali statistiche di riscontri arcinote. Ma, aldilà di tutto, come ricorda il concittadino nelle vesti di Babbo Natale, Antonio Serravezza, ricordate la FFP2 (regalo utilissimo) e pensate, con senso di responsabilità, alla vostra salute e a quella degli altri. Al 2022 chiediamo salute e serenità. Quando durerà? Forse sarà il caso di interpretare ”a piacimento” le quartine di Nostradamus…che non aveva fatto i conti con il business dell’oligopolio statunitense sui vaccini.

LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Quest’anno Babbo Natale sembra essere arrivato in anticipo, perché in modo inaspettato e sorprendente è giunta nella nostra vita una nuova e bellissima storia. Anche se il desiderio è di trascorrere tutto il tempo assieme, proprio come succede nella fase dell’ innamoramento, è importante organizzarsi al meglio per vivere queste festività con i parenti e gli amici più cari, senza dover rinunciare all’intimita’. È il giorno della stretta di Natale contro la crescita dei contagi da Covid arrivati ormai a sfiorare la quota di quarantamila contagi giornalieri. Sembrava di vivere in una bella favola ma qui nella città dei Sassi ieri il numero dei contagiati è schizzato esponenzialmente e non ci stiamo rendendo conto che la nostra stagione turistica sta per partire e molte speranze potrebbero andare in fumo. Facciamo ma ora attenzione alle nuove disposizioni perché fino al 31 gennaio sono vietati eventi e feste che implichino assembramenti, al chiuso ma anche all’aperto.

Sono abolite qualsiasi attività pubblica ed evento pensato per Capodanno ammenoche’ non ci siano posti seduti, numerati e tracciabili.

Inoltre si estende il cosiddetto Green Pass Rafforzato per la ristorazione al chiuso al banco, compresi bar.Anche nelle palestre si potrà accedere solo con il vaccino.La vera novità è l’obbligo della mascherina FFP2 per tutti, anche all’aperto e in zona bianca: vale per le partite di calcio, per i teatri, cinema e mezzi di trasporto.

Che dire se non di avvertire le società sportive e agli organizzatori degli eventi affinché vengano intensificati i controlli per contrastare il propagarsi del contagio e scongiurare eventuali e conseguenti misure di restrizione.