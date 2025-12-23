A Natale c’è una mangiatoia vuota che chiede Solidarietà

Ed è in sintesi il messaggio, video come è di moda, che monsignor Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, rivolge a tutta la comunità, con un pensiero particolare a chi vive nelle difficoltà. E fa riferimento alla mangiatoia della grotta-capanna di Betlemme, che ospitò in una fredda notte di oltre 2000 anni fa il salvatore Gesù Bambino. Fu la speranza di un mondo segnato da conflitti, ipocrisie, proprio come oggi dove interessi e affari geopolitici e degli armamenti lasciano morire di stenti le popolazioni civili. Guardiamoci dentro e accanto. La ”mangiatoia” di Betlemme va riempita di solidarietà. E monsignor Ambarus lo ha detto davanti al cinquecentesco presepe policromo che è in cattedrale. Matera con i rioni Sassi, città presepe,non dimentichi le sue radici, la sua identità. Gli alberi addobbati di festoni, luci e altre decorazioni sono un simbolo del natale commerciale. Non dimentichiamolo e non dimentichiamo il presepe, che è la nostra tradizione.



Natale, il videomessaggio di mons. Benoni Ambarus

Gesù Bambino riempie le “mangiatoie vuote” dell’esistenza

In occasione del Natale, le Diocesi di Matera-Irsina e di Tricarico condividono il videomessaggio di auguri che mons. Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, rivolge a tutta la comunità, con un pensiero particolare a chi vive questo tempo con fatica.

Accanto alla gioia di chi attende la festa tra affetti familiari e relazioni di vicinanza, ci sono persone che attraversano vuoti profondi: la sofferenza e la malattia, difficoltà economiche e relazionali, la solitudine, l’esperienza della migrazione o la mancanza di una casa.

Mons. Ambarus richiama l’immagine della mangiatoia di Betlemme, un luogo povero e vuoto che viene colmato dalla presenza del Bambino. È lì che Dio sceglie di farsi vicino, non resta lontano dalle fragilità, le abita: così quel vuoto può diventare spazio di consolazione e di speranza.

Da qui l’invito a celebrare il Natale, anche quando sembra difficile trovarne il motivo, insieme all’appello alla comunità cristiana a farsi prossima agli altri con gesti semplici e concreti: dall’accoglienza di chi rischia di restare solo a Natale, alla disponibilità a diventare presenza discreta che riempie i vuoti. Il videomessaggio si conclude con una benedizione che è promessa e vicinanza: a Natale Dio dice “Vengo a vivere con te”.



Di seguito il testo integrale:

Voglio rivolgermi a tutti voi che non vedete l’ora di celebrare il Natale nella famiglia, di ritrovarvi nelle relazioni significative, nella gioia e nella condivisione di vita. Vi voglio augurare buon Natale. La gioia del bambino che nasce a Betlemme possa essere quella pienezza di senso che vi riempie di gioia e di pace.

Mi voglio però rivolgere anche a tutti quanti voi che non vedete l’ora che passi il Natale, perché non trovate motivi sufficienti per festeggiare, o perché magari non credete, o perché i pesi e le situazioni faticose della vita sono particolarmente presenti nella vostra esistenza. Ecco: a voi chiedo di osare celebrare il Natale lo stesso. La mangiatoia di Betlemme, vuota, viene riempita dalla presenza del bambino.

Ecco, è così il Natale per noi oggi: le mangiatoie vuote della nostra esistenza — i vuoti, le sofferenze, le malattie, le difficoltà economiche e relazionali, l’essere migranti, l’essere senza casa — sono altrettante mangiatoie vuote. Ma a Natale questo celebriamo: il bambino viene deposto nei vuoti.

Ecco l’augurio che faccio: festeggiare con coraggio questo Natale!

Allo stesso tempo, la preghiera che faccio per tutti quanti è di poter sperimentare questa presenza dell’Emmanuele, che ci consola il cuore, che è presente, che nasce per noi.

Come comunità cristiana, oltre ad augurarvi buon Natale, non posso non rivolgere un appello, innanzitutto a me stesso e poi a ciascuno di noi: essere noi stessi coloro che favoriscono la nascita del bambino nei vuoti delle persone.

Possiamo invitare qualcuno a casa, perché altrimenti passerebbe il Natale da solo; possiamo diventare noi stessi presenza simbolica del bambino di Betlemme.

Su tutti quanti voi scenda la consolazione e la benedizione dell’Onnipotente che dice: “Vengo a vivere con te”.

Link al videomessaggio: https://youtu.be/sdtEG0Hy7C8

Matera, 23 dicembre 2025

Ufficio Comunicazioni Sociali

Diocesi di Matera-Irsina