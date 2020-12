…Come si dice Matera? E’ la richiesta venuta da più parti, in piazza Vittorio Veneto con l’iniziativa promossa da Matera Civica e che ha visto i contributi di tanti, con una diretta facebook, da Pasquale Doria consigliere comunale al sindaco Domenico Bennardi, dal presidente dell’Ordine degli architetti Pantaleo De Finis a quello del Parco della Murgia Michele Lamacchia e tanti altri .Ma la palla dal Comune di Matera all’Ente Parco torna allo Stato, alle Soprintendenze, per sospendere- anche temporaneamente- i lavori in corso a Murgia Timone e dintorni, che hanno destato perplessità e critiche per l’impatto davvero invasivo nell’habitat rupestre. ” Per capire come e perchè si sta intervenendo in quella maniera -hanno commentato in tanti- e se in qualche maniera si può rimediare con i casi davvero emblematici di ‘ricostruzione’ e consolidamento” effettuati, per esempio, alla chiesta rupestre della Madonna delle Tre Porte o per i percorsi di pietrisco, i muretti comparsi qua e là. Sarebbe servita maggiore informazione e un confronto continuo prima di cominciare i lavori, ma dopo una conferenza di servizi iniziale si è andati avanti d’estate, durante la campagna elettorale fino al brusco risveglio di oggi. Bloccare tutto? Per parlare nel merito degli interventi, rivederli, per confrontarsi in consiglio comunale – luogo deputato al dibattito su argomenti di interesse pubblico- per poi riconvocare una conferenza di servizi per programmare il da farsi o il non farsi? E’ opportuno informare, coinvolgere, confrontarsi, capire, visto che i provvedimenti di autotutela non sono stati attuati per un motivo o per l’altro. Tanto più che la materia è affidata a Invitalia una società governativa che sta attuando- con le società vincitrici dell’appalto- gli interventi, dopo che l’anno da Capitale europea della cultura è abbondantemente passato.

E allora dalla piazza è venuto fuori l’interrogativo sul ridimensionamento dell’Ufficio Sassi del Comune e di altre strutture di Stato e su ”che ne pensa il ministro per i Beni culturali Dario Franceschini?” per la parte del Contratto Istituzionale di Sviluppo che prevede investimenti su Matera su 18 progetti per 26 milioni di euro, quattro dei quali in zone ‘delicate’ come il Parco della Murgia e i rioni Sassi. Riguardano il parco della Storia dell’uomo-Preistoria (1mln euro), Parco della Civiltà rupestre (3,5 mln euro), Parco Civiltà Contadina (7 mln euro), e Città dello Spazio (1,5 mln euro). Progetti sui quali Pasquale Doria, ha chiesto, di conoscere i contenuti dei progetti , metodi e tecnologie di intervento. Ma ne aggiungiamo altri, per restare a interventi, che debbono restare delicati e non invasivi. Riguardano il sistema delle cave (2 milioni di euro) e a viabilità dell’area delle cave (3,5milioni di euro).

Serve un approfondimento e fermarsi il tempo necessario per capire, perchè Matera è patrimonio di tutti e come tale va difeso e valorizzato. E allora approfondiamo i temi

https://www.invitalia.it:443/cosa-facciamo/contratti-istituzionali-di-sviluppo/cis-matera/gli-interventi”



E partiamo da quello in corso come riporta il comunicato del giugno scorso pubblicato sul sito di Invitalia

Matera, al via i lavori nel Parco della Storia dell’uomo – Civiltà rupestre

09/06/2020

Sono iniziati i lavori per l’intervento del Parco della Storia dell’uomo – “Civiltà Rupestre”.

L’intervento prevede il consolidamento, il restauro architettonico e decorativo di sette chiese rupestri localizzate nell’area del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano. In particolare, le chiese interessate sono quelle di San Pietro, di San Falcione, di Sant’Agnese, della Madonne delle tre porte, della Madonna della Croce e l’Asceterio di Sant’Agnese. Grazie alla realizzazione dell’intervento verranno anche rinnovati e valorizzati i sentieri pedonali del Parco e adeguata la viabilità ciclo-pedonale (sono previsti 1.500 metri di percorsi) e carrabile (con l’utilizzo di un bus elettrico). Verranno altresì realizzati nuovi servizi igienici e riqualificate le aree belvedere. Infine, è prevista l’introduzione di sistemi e tecnologie in grado di valorizzare l’area anche da un punto di vista multimediale.Il termine dei lavori è previsto entro dicembre 2020.



Progetto presentato nelle sedi istituzionali ma non alla città, come già capitato per altri progetti, che hanno mostrato la corda dell’assenza di confronto con i materani e di quanti vogliono bene e difendono l’identità e l’anima di Matera senza tentennamenti. Va evitato che si ripetano gli errori del passato e, il sottoscritto, che abita al rione Piccianello continua a non sapere che destino avranno area ex Barilla-Padula, lo stadio e altri interventi privati rimasti nel limbo della mancata approvazione del regolamento urbanistico. Temi, insieme alla pianificazione su piazza della Visitazione, della scuola media Torraca, passati di bocca in bocca in piazza dopo gli interventi di Paolo Manicone e Pasquale Doria per Matera Civica, Lorenzo Rota per Centro Levi, Antonella Siggillino per Legambiente, Pantaleo De Finis per Ordine Architetti di Matera, Michelangelo Camardo per Codice 21, Dora Capozza per Italia Nostra, Eustachio Nicoletti per Cgil Matera,del sindaco di Matera, Domenico Bennardi del presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana, Michele Lamacchia e del segretario cittadino e consigliere comunale dei Verdi, Mario Montemurro. Avremmo sentire altri protagonisti di questa storia e anche il ministro Dario Franceschini. I materani attendono, ma con spirito critico.