“Come da comunicazione inviataci in data 21 gennaio 2020 alle ore 19.39 dalla Società Enel Distribuzione, si informa che, a seguito di un lavoro complesso di spostamento cavi e relativo allacciamento ad un immobile privato, nella giornata di sabato 25 gennaio p.v. in alcune vie dell’abitato sarà interrotta l’energia elettrica dalle ore 9.30 alle ore 17.00.”

E’ quando rende noto il Sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito con un comunicato stampa che così prosegue:

“Si informa, altresì, che questo Ente ha provveduto a contattare la Società Enel – Distribuzione con note del Sindaco, che si citano testualmente, inviate a mezzo pec in data 17 gennaio “…considerata la vasta area interessata dall’interruzione di corrente elettrica che, oltre questo Municipio, interessa altra attività che erogano servizi essenziali (farmacie, Ufficio Postale, Unimed, banche ed altre), si obbliga la Vs. Spett.le Società ad adottare qualsiasi altro sistema, quale ad esempio generatori di corrente e/o gruppi elettrogeni, per impedirne l’interruzione e ridurre al minimo il disagio” e 22 gennaio “in riscontro alla Vs del 21/01 u.s., si ribadisce quanto riportato nella ns precedente nota del 17/01 u.s. – ore 10:24, che qui si intende integralmente riportata. Si aggiunge, inoltre, che, considerato il lungo tempo di interruzione di energia elettrica, la responsabilità per qualsiasi danno provocato a persone e cose, sarà esclusivamente di codesto Ente.”

Si allegano le vie interessate dalla sospensione elettrica.