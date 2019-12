A Montescaglioso, il giorno 14 dicembre 2019, presso la Sala del Capitolo dell’Abbazia è stata rievocata “LA RIVOLTA DELLA DIGNITA”, quella dei braccianti sfruttati nei campi e che alzò la testa occupando le terre incolte in diverse parti d’Italia (oltre al materano anche a Torremaggiora, Modena, Melissa ) con dure lotte che costarono anche delle vite umane.

E fu proprio in questo Comune lucano che il 14 dicembre del 1949 fu ucciso il bracciante Giuseppe Novello, per ricordare il quale -a 70 anni dall’infausto evento- la Cgil di Matera, insieme a Giuseppe e Candido Novello e con il patrocinio del Comune di Montescaglioso e della Fondazione Matera – Basilicata 2019, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo P. Salinari di Montescaglioso ed il coinvolgimento dell’artista Nicola Filazzola, ha organizzato “una iniziativa di commemorazione finalizzata a mantenere la giusta attenzione ed a trasferire i valori alle giovani generazioni.”

Una manifestazione che ha visto il coinvolgimento attivo degli alunni dell’Istituto comprensivo “Salinari” di Montescaglioso, impegnati nell’allestimento di una mostra dei lavori prodotti ed una specifica rappresentazione teatrale, oltre ad un convegno – tavola rotonda dedicato allo sfruttamento dei braccianti di allora ed al fenomeno che continua a persistere a carico dei migranti assunti al ruolo di schiavi in questo secolo.

Riceviamo e pubblichiamo a seguire, volentieri, un resoconto-riflessione sulla manifestazione inviataci da Mimì Deufemia di San Mauro Forte (altra realtà in cui il movimento contadino di occupazione delle terre si sviluppo in quel frangente) che ha preso parte all’evento.

A Montescaglioso

rievocata “LA RIVOLTA DELLA DIGNITA’”

“Nel secondo dopoguerra, un grande sommovimento popolare interessò l’intero Mezzogiorno d’Italia e, in particolar modo, la provincia di Matera.

Per una terra arida e magra, i contadini pagavano con l’unica ricchezza che possedevano, il grano : per ogni tomolo di terra seminata il padrone riceveva da due a cinque tomoli di grano, quasi l’intero raccolto.

Nei primi mesi del 1949 uomini con le zappe e le vanghe, donne, bambini, madri con i piccoli accucciati sotto gli scialli, si incamminarono per occupare i terreni incolti, sfidando i grandi proprietari terrieri.

La repressione investì l’intero paese e decine di lavoratori furono uccisi a Melissa, Torremaggiore, Portella della Ginestra, in Sicilia, dove a compiere l’eccidio furono gli uomini della mafia che si servirono del bandito Salvatore Giuliano.

A Montescaglioso, a seguito di alcuni arresti avvenuti nella notte del 14 Dicembre del 1949, i contadini si riversarono in piazza ; il bracciante Giuseppe Novello rimase ferito da una scarica di mitra e morì qualche giorno dopo presso l’Ospedale di Matera.

La CGIL di Basilicata ha voluto promuovere, proprio a Montescaglioso, un incontro che non si è limitato a rievocare in maniera nostalgica quei giorni di lotta e di sofferenza.

Durante l’intera giornata gli alunni della Scuola Primaria hanno incontrato il figlio di Giuseppe Novello, Filippo, che vive a Torino e ha offerto loro una testimonianza di alto significato morale ed educativo.

Nel pomeriggio rappresentanti del sindacato e delle istituzioni si sono confrontati sui temi del lavoro e dei diritti negati alla presenza di monsignor Giovanni Checchinato, vescovo di San Severo, divenuto simbolo di accoglienza e di amore verso i poveri e i diseredati.

Nell’occasione si è ricordata la figura di Vincenza Castria, moglie di Giuseppe Novello, il bracciante rimasto ucciso, a cui il Comune di Montescaglioso intitolerà una via del paese.

Di Vincenza si è sottolineato la forza e il coraggio con cui, dopo la tragica morte del marito, prosegue il suo impegno a difesa delle donne del sud.

Donna che, non rassegnandosi al destino infausto, trova in Ciro Candido, capo indiscusso del movimento contadino, la persona con cui ricostruire un percorso di vita e, soprattutto, dare un futuro al figliolo.

Quel Filippo che nel suo intervento si sofferma con commozione su quel “secondo padre” e sul lascito morale e politico da egli ereditato.

Una bella iniziativa quella di Montescaglioso che in un tempo di desertificazione morale e politica getta un raggio di luce su una pagina tra le più significative della storia delle popolazioni meridionali.

Le lotte contadine hanno, infatti, rappresentato il primo tentativo di spazzare via un modello di società frantumata dalla sfiducia e dalla rassegnazione.

Un tentativo non compreso dai governi dell’epoca.

Sui volti di quei contadini non vi erano i segni dell’eversione e della violenza, ma una sete di riscatto e di liberazione dalla miseria e la sofferenza.”