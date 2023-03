A Montescaglioso, mancato pagamento stipendi operatori ecologici

Paese che vai, operatore ecologico che trovi…a cui non viene pagato regolarmente lo stipendio. Dopo altri casi che abbiamo riportato nei mesi scorsi ora anche a Montescaglioso si ripropone la stessa situazione. Lo denuncia la Funzione Pubblica CGIL di Matera con una nota in cui si legge che: “Oramai il clima è incandescente intorno al servizio di raccolta dei rifiuti a Montescaglioso. Siamo al 30 marzo e ad oggi non si hanno rassicurazioni in merito al pagamento dello stipendio di febbraio agli operatori ecologici della Progettambiente azienda che gestisce il servizio di smaltimento e raccolta rifiuti nel Comune di Montescaglioso. Abbiamo sentito l’azienda la quale ci ha detto di aver salda-to lo stipendio ma a tutt’oggi non è arrivato ancora nulla.

Insomma, con la Progettambiente c’è sempre qualche problema nel pagamento degli stipendi: o colpa degli enti o è colpa delle banche, insomma è sempre colpa di qualcun altro. Sta di fatto che i lavoratori non percepiscono mai lo stipendio regolarmente.

Dire che i lavoratori sono arrabbiati per come vengono trattati vuol dire dire usare un eufemismo, sono addetti ad un servizio pubblico essenziale e questo è il ringraziamento. Si precisa che il pagamento delle spettanze è la precondizione per assicurare ai cittadini un servizio efficace ed efficiente, un modo per evidenziare che la qualità del servizio dipende anche dalla soddisfazione dei lavoratori. Inoltre è appena il caso di avvertire che la mancata osservanza delle regole contrattuali è motivo di risoluzione contrattuale.

Ecco perché la FP CGIL chiede l’autorevole intervento del Sindaco per risolve-re quello che ormai possiamo definire l’annoso problema dei ritardi nel versamento delle spettanze mensili, allo scopo di ridare la giusta serenità e sicurezza nel la-voro. In mancanza i lavoratori sono pronti ad incatenarsi sotto la sede del Comune.”

