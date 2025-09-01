A Montescaglioso l’ultimo saluto dell’ANPI al partigiano Barbarossa

Si sono svolti oggi nella sua Montescaglioso i funerali di Vito Salluce, ex partigiano combattente (con il nome di “Barbarossa”). Alla cerimonia -tra gli altri- c’è stata la presenza commossa del Comitato provinciale dell’ANPI di Matera, rappresentato da Angelo Bianchi e Angelo Capobianco. Gli stessi sono stati latori anche del sentimento di cordoglio dell’ANPI nazionale a nome di Michele Petraroia e Vincenzo Calò, e del seguente messaggi giunto da Trieste: “Il Comitato provinciale dell’ANPI/VZPI di Trieste saluta Vito Salluce, partigiano combattente “Barbarossa” della Divisione Garibaldi, liberatore di Trieste con il IX Corpus sloveno dell’Esercito Popolare di Liberazione Jugoslavo, partito per l’ultimo viaggio il 30 agosto 2025 a 103 anni. Ci inchiniamo alla sua memoria e porgiamo le più sentite condoglianze all’ANPI provinciale di Matera e suo tramite ai famigliari. Smrt fašizmu, svoboda narudu! Morte al fascismo, libertà al popolo! Bella Ciao Vito! Fabio Vallon – presidente comitato provinciale ANPI/VZPI Trieste“. Quest’ultimo messaggio è stato letto durante la cerimonia funebre di cui pubblichiamo una parte nel video seguente.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.