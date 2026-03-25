A Montescaglioso, “La Citta di tutti” chiede: È normale che un’opera appena finita debba essere già rifatta?

Non è sicuramente una prerogativa di Montescaglioso vedere una strada appena rimessa venire subito dopo essere oggetto di scavi per lavori di condotte o quant’altro che ne vanificano l’intervento iniziale. Lo diciamo per rassicurare il gruppo consiliare di opposizione di questa cittadina alle porte di Matera, “La Città di tutti“, che titola un suo post di denuncia per un episodio simile capitato in Via Metaponto: “Certe cose capitano solo a Montescaglioso…“. E non certo per un atteggiamento consolatorio (mal comune, mezzo gaudio) teso a sminuire la gravità là dove questa dinamica di pessima amministrazione si manifesta, ma anzi per sottolinearne la gravità in quanto spia di una caduta verticale delle capacità operative e programmatorie degli enti locali in modo particolare (ma non solo). Causata dal combinato disposto di classi politiche spesso improvvisate e piante organiche sottodimensionate spesso dequalificate, quindi inadeguate a fronteggiare le esigenze di gestione e controllo del territorio amministrato. Ovviamente ogni realtà segna una sua specificità e la domanda conseguenziale, solo apparentemente retorica che “La Città di tutti” pone: “È normale che un’opera appena finita debba essere già rifatta?” Ha solo una risposta: NO. La tematica è stata sollevata a fronte di un episodio specifico, così come riportato nel post che citavamo in precedenza: “A poche settimane dalle immancabili “photo opportunity”, siamo già punto e a capo: si rompe e si scava di nuovo. Il simbolo di questa “efficienza”? Via Metaponto. I lavori di rifacimento della pavimentazione non sono ancora stati pagati del tutto, eppure il basolato nuovo di zecca è già stato sventrato in più punti e andrà sostituito.

Non serviva una laurea in ingegneria per coordinare i tempi; sarebbe bastata la normale diligenza di un buon padre di famiglia per capire l’ordine logico dei lavori: prima i sottoservizi, POI la pavimentazione.

Siamo all’ABC della programmazione. Poco importa chi firmerà materialmente l’assegno per il ripristino: tra degrado, disagio e spreco di tempo, il conto lo pagano sempre e solo i cittadini.”

Il posto del gruppo di opposizione ha provocato, ovviamente, una serie di reazioni tra cui un commento di Francesco Lo Monaco, particolarmente pertinente e che si chiede: “Che fine hanno fatto i TECNICI Montesi?

C’è un tempo per osservare, ascoltare…e un tempo per riflettere e fare DOMANDE.

Premessa: i cittadini che fanno parte del Comitato di Quartiere Centro Storico non sono esperti del settore, nulla o quasi, sanno delle tecniche ingegneristiche sul tema della riqualificazione, delle pavimentazioni e ancor meno dei sottoservizi.. (sistema idrico e fognario).

DOMANDA: La modalità di esecuzione dei lavori che si stanno realizzando nel Centro Storico vi sembrano fatti a regola d’arte?

Chiediamo ai tecnici montesi di fare un sopralluogo ed esprimere il loro parere.

Lo chiediamo anche al primo cittadino che al corso Magistrale in Strutture e Territorio sempre della Facoltà di Ingegneria Civile, il 20 luglio 2023 con la discussione della tesi dal titolo ‘La storia delle pavimentazioni stradali in Italia. Le specificità presenti nella Città di Montescaglioso’, si è laureato.”