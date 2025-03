Si è svolta Sabato 29 marzo, presso l’abbazia di San Michele Arcangelo a Montescaglioso, la 13esima edizione del Concorso Nazionale per Corti Teatrali RitagliAtti. La manifestazione è stata organizzata dalla UILT Basilicata APS per celebrare la Giornata Mondiale del Teatro. Il messaggio dedicato a questa giornata scritto dal regista teatrale di fama internazionale Theodoros Terzopoulos è stato letto da Cristina Contuzzi dell’Associazione Fatti non Foste di Montescaglioso.

Si ringrazia l’Amministrazione Comunale di Montescaglioso nella persona dell’Assessora Francesca Fortunato per l’attenzione e la collaborazione prestata per consentire il migliore svolgimento della manifestazione.

Le Compagnie partecipanti hanno dato il meglio delle loro esperienze suscitando grande interesse e coinvolgimento di pubblico.

L’Associazione Teatrale Grocà di Castellana Grotte (BA), con “Specchio delle mie brame” in scena con sei giovani allievi e la bravissima Elvira Spartano, si è aggiudicata il premio come miglior corto e maggior gradimento di pubblico. Il giovanissimo allievo Federico Campanella vince il premio come migliore attore.

L’attrice Maria Giovanna Mazzone del Laboratorio d’Arte e Compagnia Teatrale Reforma di Bitritto (BA) si è aggiudicata il premio come migliore attrice con l’opera “…e si ricordi di pagare la luce!”

Le altre Compagnie che si sono cimentate sono l’Associazione Virginia Woolf di Santeramo in Colle (BA) in scena con il monologo “Fumo di piacere” interpretato da Roberto Fatiguso e la Compagnia del Corso di Bologna con “La coscienza di Bologna” interpretato da Andrea Marchesi e Loris Cocchi.

Per onorare la Giornata Mondiale del Teatro hanno partecipato alla serata fuori concorso le associazioni materane MetaTeatro con il monologo “Circe per sempre” di Emilio Andrisani interpretato da Emilia Fortunato e il Centro di Cultura Teatrale Skené con “Il Conte Tramontano (frammenti)” scritto da Lello Chiacchio e interpretato da Lello Chiacchio, Angela Pietricola, Rosanna Colucci, Giusi Veglia, Monica Eletti, Bartolo Tota, Antonio Valente, Antonio Carolillo.

BeSound di Carlo Iuorno ha svolto il compito di service coordinando egregiamente le esigenze di scena delle singole Compagnie.

