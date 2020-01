A Montescaglioso è in corso una serrata polemica tra opposizione e Amministrazione cittadina in merito ad accertamenti per tributi 2014 inviate ai contribuenti dagli uffici comunali, bollate come “cartelle pazze” dalla minoranza di “Monte in testa” a cui ha replicato piccato il Sindaco Vincenzo Zito.

Sul tema si è inserito -con un post sul suo profilo facebook- come “persona informata sui fatti“, essendo stato assessore al Bilancio dello stesso Comune negli anni di genesi della famigerata IMU agricola, anche Antonio Lorusso che così ricostruisce la vicenda:

“Avvisi di accertamento IMU AGRICOLA. In questi giorni il Comune di Montescaglioso ha notificato quasi 4.000 avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2014 a firma del Responsabile del settore finanziario e non dei commissari .

Nel merito è necessario affrontare due questioni: una politica, l’altra tecnica. Quella politica: nel 2014 l’allora amministrazione Comunale era tra quelle che assieme ad altre coordinava la protesta dei Comuni nei confronti del Governo Renzi a cui venne la “brillante” idea di introdurre quest’ulteriore balzello. La protesta arrivò perfino a Roma come conclusione di una lunga serie di incontri anche con le locali associazioni di categoria per organizzare in maniera unitaria la protesta.

Il nostro Comune aderì anche ad un ricorso collettivo proposto dall’Anci che per fortuna ha avuto esito positivo ed ha permesso che il Governo ripensasse questa nuova imposta abolendola a partire dal 2016 (anno in cui è cambiata l’Amministrazione).

Quindi il Comune di Montescaglioso nel 2014 è stato tra i più attivi e decisi oppositori dell’Imu agricola.Rispetto alla questione tecnica, i Comuni per i quali non era prevista in passato questa tassazione e quindi non avevano deliberato un’aliquota specifca per i terreni agricoli dovevano PER LEGGE applicare l’aliquota base al 7,6 per mille.

Questo è stato fatto da tutti i Comuni d’Italia, E ANCHE DAL COMUNE DI MONTESCAGLIOSO, sulla base di un chiarimento/risoluzione fornita dal MEF. Arriviamo ad oggi.

Io mi sento di porre due quesiti:

1. Chi ha sbagliato aliquota senza controllare quale fosse quella effettiva ?

2. Dal momento che l’errore riguarda la totalità degli avvisi di accertamento quali azioni si intende mettere in campo per evitare di arrecare disagi ai cittadini oltre che il potenziale pagamento di un’imposta maggiore rispetto a quella dovuta?”

……ed ecco a seguire la nota del gruppo di minoranza “Monte in testa” (Rosa Anna Cifarelli, Gianna Racamato, Raffaele Rizzi e Pina Venezia):

“CARTELLE PAZZE A MONTESCAGLIOSO!”

“IL BUON ANNO SI VEDE DAL MATTINO”

In questi giorni ci sono stati recapitati gli auguri comunali di Buon Anno sotto forma di Raccomandate:

GLI ACCERTAMENTI RELATIVI AL PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI PER L’ANNO 2014……………….TUTTI SBAGLIATI!

I Consiglieri Comunali del gruppo Monte in Testa Rosa Anna Cifarelli, Gianna Racamato, Raffaele Rizzi e Pina Venezia HANNO CHIESTO LA SOSPENSIONE IMMEDIATA DELL’EFFICACIA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO da parte dell’ENTE impositore a tutela dei cittadini contribuenti e dell’ente stesso.

Rammentiamo a tutti i cittadini che gli invii delle cartelle esattoriali “SBAGLIATE” sono costate alle già dissestate casse comunali 21.079,40 (+IVA) euro.

In una comunità guidata da amministratori attenti e responsabili, la richiesta delle imposte comunali si recapita per tempo e si fa molta attenzione ad applicare le aliquote in modo corretto. Tra le tante irregolarità riscontrate la più eclatante riguarda l’applicazione errata dell’aliquota “IMU AGRICOLA” prevista ex lege al 7,6 per mille in luogo dell’aliquota del 10,6 per 1000 (riportata negli avvisi di accertamento).

L’Amministrazione ZITO da quando si è insediata non perde occasione per martoriare le famiglie, i commercianti, gli artigiani, gli agricoltori, i pendolari, gli anziani, i disabili, i giovani, le associazioni sportive, culturali, di volontariato montesi……….nessuno escluso. Del resto il nostro ormai è un paese che viaggia all’incontrario poiché in tutto il mondo “DISSESTO FINANZIARIO” è sinonimo di “FALLIMENTO” invece a Montescaglioso di “OPPORTUNITÀ”.

Siamo solo nei primi giorni del 2020…………..cominciato con il caos delle Cartelle Pazze, …………… non osiamo immaginare cosa ci riserverà la finanza creativa del Sindaco Capitano e della sua efficiente squadra.”

Montescaglioso, 11 gennaio 2020

…..per poi passare alla risposta dell’Amministrazione comunale che ovviamente ribalta il punto di vista sulla vicenda:

SPIACE DIRLO, LA POLITICA E’ ALTRO!!!!

Leggiamo con stupore il comunicato dei Consiglieri Comunali di Monte in Testa. Il contenuto è la riprova,

non solo a livello locale, del perché la politica ha perso credibilità tra i cittadini. Si scrive “tanto per”, al solo

fine di mostrare che l’altra parte politica, in questo caso l’attuale Amministrazione, sia inefficiente,

irresponsabile, incapace e chi più ne ha ne metta, sicuramente colpevole se piove troppo o troppo poco, in

barba agli elementari requisiti di correttezza istituzionale, verità e giustezza delle affermazioni.

La politica, quella con la P maiuscola, dimenticata da tempo dai Consiglieri di Monte in Testa, è altro, e

passa da attività che siano effettivamente a favore della gente e non solo palliativi, fumo negli occhi per

dimostrare di esistere. Partiamo da un presupposto incontrovertibile:

L’IMU AGRICOLA E’ UN REGALO DEL VOSTRO GOVERNO DI SINISTRA A GUIDA RENZI!!!!!!!

(D.L. n° 66 del 24.04.2014, art. 22, comma 2 e D.L. n° 4 del 24.01.2015)

Infatti il prelievo dalle tasche dei cittadini, che ricordiamo purtroppo non ci ha vessato solo per il 2014 ma

anche per il 2015, è una TASSA voluta ed applicata dalla sinistra al governo, con una manovra notturna

simile a quella che impose il prelievo dai nostri conti correnti alcuni decenni fa.

Ci chiediamo perché mentire, accusando la mia Amministrazione di “martoriare” le famiglie, le categorie

produttive e tutto il tessuto sociale, se è una scelta del vostro Governo Renzi? Non solo, a guidare

Montescaglioso nel 2014 e 2015, c’era la vostra Amministrazione di sinistra quindi perché queste TASSE

non sono state richieste? Ed ancora, perché non pubblicate gli atti dove risulta che le tasse e le imposte

comunali (Imu, Tasi, add. Irpef, Tosap e Tari) sono state aumentate da questa Amministrazione?

La Tari, l’unica ad aver subito l’incremento per adeguamento Istat, grazie al contratto capestro sottoscritto

dalla vostra Amministrazione di sinistra, quindi senza paura di essere smentiti:

LE TASSE COMUNALI SONO AL MASSIMO DAL 2013

Ma andiamo oltre, si parla tanto di dissesto, ma ad oggi non abbiamo ascoltato una sola proposta da parte

vostra per affrontare e risolvere la debitoria del Comune di Montescaglioso, che ricordo essere circa €

8.500.000,00 al nostro insediamento. Fate finta di non capire, i creditori non si pagano con le chiacchiere,

ma con moneta sonante come diceva qualcuno!!!

E’ una questione di visione la nostra, che, partendo da un’opera di trasparenza verso i montesi e di rispetto

della normativa contabile sugli enti locali, ha consentito di programmazione il pagamento dei debiti, già

portato a termine per circa € 1.000.000,00, per accompagnare la Città verso un futuro senza questo

enorme peso per le generazioni da venire, la vostra qual è?

INGANNARE I CITTADINI CON UNA PACCA SULLE SPALLE: E’ TUTTO A POSTO!!!!!

Come non sottolineare l’ulteriore aspetto che vi contraddistingue: la mancata conoscenza del contenuto

degli atti comunali. Vi abbiamo spiegato più volte che la competenza della gestione finanziaria sino al 31

dicembre 2017 è della Commissione Straordinaria di Liquidazione. Orbene, anche sulla tematica degli

accertamenti, la competenza è della suddetta Commissione fino all’anno 2017, e l’Amministrazione in

carica non ha nessun potere decisionale. Depositare un’inutile richiesta di sospensione indirizzata al

Sindaco, non fa altro che rimarcare l’assoluta estraneità del vostro fare con l’interesse della Comunità.

Noi che abbiamo a cuore le sorti dei cittadini, abbiamo già accertato, senza fare tanto clamore, che gli

eventuali errori nelle aliquote o di altra natura, saranno oggetto di rettifiche da parte degli Uffici.

Così come accaduto nei primi giorni dopo le notifiche, il Sindaco ed altri amministratori, sono a

disposizione nella Casa Comunale, per supportare chiunque ritenga di interessarci della problematica.

In conclusione vorrei tranquillizzare Monte in Testa: non fa parte del modus operandi della squadra che

governa la finanza creativa, a differenza di quanto accaduto in passato, ed il suo “Capitano” ha la memoria

storica tale da

IMPEDIRVI DI FAR PASSARE PER VERO, CIO’ CHE VERO NON E’!!