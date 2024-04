A Montalbano Jonico intitolata una strada al Tenente Colonnello Giuseppe Cipriano

“Emozione, ricordo e orgoglio. Sono i sentimenti che hanno attraversato la comunità di Montalbano Jonico nel corso dell’intitolazione di una via del centro storico al tenente colonnello dell’Aeronautica Militare, Giuseppe Cipriano, originario proprio del centro jonico, scomparso il 7 marzo del 2023 nei cieli di Guidonia, in provincia di Roma, nel corso di un’esercitazione.” E’ quanto riportato in una nota da cui si apprende che “La cerimonia, organizzata dall’Amministrazione comunale dopo l’approvazione all’unanimità in Consiglio comunale di una delibera ad hoc, ha visto la partecipazione commossa dei familiari più stretti di Cipriano, del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale Luca Goretti, del comandante del 60° Stormo, Colonnello Michele Cesario, di numerosi colleghi del compianto pilota jonico nonché dei familiari del Maggiore Marco Meneghello, perito nello stesso incidente dopo essersi scontrato con Cipriano, e del Maggiore Fabio Altruda. Presenti anche il vescovo di Matera-Irsina, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il sindaco di Montalbano Jonico, Piero Marrese, insieme ai componenti dell’amministrazione locale, numerosi colleghi di Cipriano, i vertici circondariali delle forze dell’ordine e rappresentanti della Prefettura di Matera. Negli interventi è stato sottolineato il valore del sacrificio di Cipriano che deve essere d’esempio per le generazioni future. Dopo la benedizione di mons. Caiazzo alla via dedicata a Cipriano, l’Amministrazione comunale di Montalbano Jonico ha donato alcune targhe ai familiari di Cipriano e agli ospiti in un’atmosfera di grande commozione. Al termine della cerimonia è stata celebrata una santa messa nella chiesa Madre di Montalbano Jonico.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.