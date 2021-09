“Sarà inaugurata lunedì 6 settembre 2021 alle ore 17.00 a Montalbano Jonico la nuova Scuola dell’Infanzia di via Sinni.”

E’ quanto reso noto con un comunicato in cui si legge ancora che sarà:

“Un momento atteso, di buon auspicio per l’inizio del nuovo anno scolastico in Basilicata; particolarmente sentito da tutta la comunità con i bambini protagonisti nei programmi dell’Amministrazione comunale. L’evento segnerà l’inizio di un mese cruciale per il mondo della scuola rappresentando, altresì, un’occasione per guardare i mesi che verranno, sul fronte dell’istruzione, con grande ottimismo. Atteso, fra gli altri, al momento inaugurale anche il governatore lucano Vito Bardi. Nel corso della cerimonia, che seguirà i protocolli anti- Covid, saranno illustrati gli interventi effettuati per la realizzazione ex novo dell’edificio scolastico auto-sostenibile e innovativo, che ha richiesto interventi del MIUR e della Regione Basilicata con fondi specifici destinati all’edilizia scolastica.”

“La realizzazione di una nuova Scuola dell’infanzia – spiega il sindaco Piero Marrese – rappresenta un segnale di ripartenza e di speranza per l’intera società che vede nei bambini gli uomini del domani. Abbiamo sempre dato primaria importanza alle esigenze rivenienti dal mondo scolastico, con la consapevolezza che investire nella scuola sia la scelta più produttiva, per le Istituzioni e per le famiglie, in quanto accresce il capitale sociale del Paese. Dai bambini può alimentarsi la speranza di un futuro migliore, e sta quindi al mondo della scuola e a noi tutti creare le giuste opportunità per una crescita umana e professionale”.