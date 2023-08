A Montalbano Jonico, inaugurato “Ginestre”, innovativo servizio noleggio e-bike

Con l’obiettivo di sfruttare i calanchi e la ruralità per promuoverli ad attrattori per il territorio che, a Montalbano Jonico, è stato inaugurato “Ginestre”, un innovativo servizio di noleggio e-bike, che, come ha dichiarato il sindaco, Piero Marrese, “proverà ad offrire quel quid in più per lo sviluppo del territorio” , con esperienze inclusive e totalmente green, nel pieno rispetto dell’Agenda 2025 e dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Da oggi -dunque- c’è questo nuovo servizio per facilitare l’esplorazione della Basilicata in bike tutelando l’ambiente e il territorio. L’attività “inaugurata in corso Carlo Alberto offrirà bici, a pedalata assistita, dotate di seggiolino porta bimbo, Cargo-bike con ausili per la mobilità dei disabili e dei minori, oltre a tutto quello che serve per fantastiche escursioni cicloturistiche, con e senza accompagnatore, alla scoperta dei nostri borghi con un unico obiettivo: garantire una fantastica esperienza inclusiva nella bellezza dei calanchi e del Metapontino.” “Con grande orgoglio – ha dichiarato Marrese – oggi ho inaugurato questa attività che è sorta a Montalbano Jonico e che andrà ad arricchire l’offerta turistica già piuttosto ampia e variegata nella nostra comunità. Grazie all’intuizione di un gruppo di giovani che si è messo in gioco sarà possibile visitare la riserva dei calanchi e tutto il nostro bellissimo territorio con mezzi totalmente green che, dunque, oltre a un contatto diretto con il territorio garantiranno anche il pieno rispetto dell’ambiente. E’ questa la mentalità che ci piace!”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.