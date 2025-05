A Montalbano J. vince Giuseppe Di Sanzo, nel segno della continuità

Continuerà ad indossare la fascia tricolore Giuseppe Di Sanzo, non più come vice ma come titolare, di primo cittadino del Comune di Montalbano Jonico. E’ quanto emerso dallo scrutinio dei voti espressi dai cittadini del centro che ha confermato in sostanza l’operato dell’amministrazione uscente di centro sinistra, guidata da Piero Marrese, già presidente della Provincia di Matera ed ora consigliere regionale. Nulla da fare per Marcello Maffia candidato sindaco per la lista “Nuovamente Montalbano” di ispirazione di centro destra che si è fermato al 28,76% a fronte del 71,24% conseguito da Giuseppe Di Sanzo.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.