E’ dal 2016 che è stata assunta la decisione unanime in seno al consiglio comunale di Montalbano Jonico di intitolare il belvedere sui calanchi della cittadina ad Angelo Vassallo, il Sindaco di Pollica ucciso nel 2010 dalla criminalità.

Da allora essa non è stata tradotta in pratica. E’ quanto denunciano i consiglieri comunali Leonardo Giordano, Marcello Maffia ed Enzo Devincenzis che provocatoriamente il 5 settembre scorso hanno inscenato

un “flash mob” durante il quale hanno apposto sulle bacheche di legno, all’ingresso del belvedere, due targhe commemorative plastificate per ricordare il “Sindaco Pescatore” .

Ma ecco il comunicato diffuso dagli stessi sulla vicenda:

“Quando e come nasce l’idea di intitolare ad Angelo Vassallo il belvedere che si affaccia sulla splendida veduta dei calanchi, all’ingresso della Riserva Regionale, laddove una volta sorgeva il castello?

Essa nasce dall’idea di onorare la memoria di un amministratore impegnato fino al sacrificio della vita nella tutela fattiva e concreta dell’ambiente e del paesaggio con l’intitolazione del belvedere che si affaccia sulla riserva regionale dei calanchi dal punto più alto e con la visuale più ampia.

Il 10 febbraio 2016, dopo aver proposto che si avviassero le procedure per far rientrare i Calanchi di Montalbano nel patrimonio UNESCO, il Consigliere Leonardo Giordano (Insieme per Montalbano) presenta una proposta di deliberazione in Consiglio Comunale. Alla proposta aderiscono subito i consiglieri del gruppo “Montalbano Città Futura” Marcello Maffia ed Enzo Devincenzis.

Dopo una discussione di approfondimento essa è votata all’unanimità dal Consiglio Comunale (Del. N. 32 del 05.04.2016) con la riserva del Sindaco Piero Marrese di farla passare dalla Giunta Comunale in quanto, alla luce della nuova normativa, sarebbe la Giunta Comunale non più il Consiglio competente a deliberare in merito di toponomastica.

In data 27.05.2016, con propria deliberazione n. 103, la Giunta Comunale delibera di intitolare il belvedere, sede del vecchio e non più esistente castello romano, ad Angelo Vassallo, già sindaco di Pollica dal 1995 al 2010, ucciso dalla criminalità mafiosa per la sua strenua difesa dell’ambiente e del paesaggio della costa del Cilento contro le speculazioni edilizie e l’inquinamento da rifiuti..

Da allora però sono passati 4 anni e non è stata mai apposta una targa per questa intitolazione. Perché? Come mai? In altri casi per altre intitolazioni si è stati molto più veloci. Forse perché è stato proposto dalle opposizioni? Per dimenticanza (la cosa non sarebbe meno grave).

Abbiamo allora voluto cogliere l’occasione della “Festa della Speranza” organizzata a Pollica dalla Fondazione “AVassallo” il 5 settembre per ricordarne, con varie iniziative, la memoria, per tenere a Montalbano un “flash mob” durante il quale si sono apposte sulle bacheche di legno, all’ingresso del belvedere, due targhe commemorative plastificate per ricordare il “Sindaco Pescatore” (così era definito il primo cittadino di Pollica), una sua breve biografia ed una cronistoria della questione.”

“La speranza –hanno detto Leonardo Giordano e Marcello Maffia, i promotori dell’iniziativa- è quella che la “provocazione” “provochi” appunto l’apposizione di una o più targhe marmoree per l’intitolazione che rappresenterebbe anche un doveroso adempimento rispetto all’indirizzo unanime del Consiglio comunale.”

Montalbano Jonico lì 07.09.2020

I Consiglieri Comunali: Leonardo Giordano, Marcello Maffia, Enzo Devincenzis