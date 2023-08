A Moliterno, Marco Bocci per l’iniziativa “Se una notte d’estate… Conversazioni, musica, pensieri”

“Se una notte d’estate… Conversazioni, musica, pensieri” torna per la sua seconda edizione dopo l’esordio di successo dello scorso anno.

L’evento estivo, proposto dall’Associazione Ferdinando Petruccelli della Gattina e patrocinato dall’amministrazione comunale di Moliterno, è un contenitore di storie a cielo aperto. Conversazioni, musica, pensieri. Dal crepuscolo all’alba, una notte d’estate interamente dedicata alle parole, alla musica, alle riflessioni sui grandi temi e sulle storie dei singoli. Sullo sfondo le piazze del centro cittadino che fanno da scenografia naturale al susseguirsi di appuntamenti pensati per un pubblico eterogeneo, che può trovare e “scegliersi” il suo momento all’interno del ricco programma.

Ospite d’eccezione, quest’anno, l’attore e scrittore Marco Bocci che, in una conversazione con la giornalista Margherita Sarli, parlerà del suo ultimo libro “In provincia si sogna sbagliato”.

Si comincia però dal pomeriggio con i volontari del gruppo NpL Val d’Agri che animeranno lo spazio dedicato al progetto Nati per Leggere presso la Bibliomediateca comunale con letture per i bambini da 0 a 6 anni e per le loro famiglie.

A seguire Emilio Sarli presenta il suo libro “Voglio vederti danzare” in dialogo con Caterina Micucci e intermezzi musicali di Gianni Lagrutta. Di seguito, un tuffo nella Storia della Val d’Agri con Maddalena Albano e il suo libro “28 aprile 1686. Cronaca di una festa barocca”, insieme al sindaco di Moliterno Antonio Rubino, accompagnati da Laura Dipierri al pianoforte e Giorgia Damiano all’arpa.

Dopo l’intervista a Marco Bocci, chiuderà la serata Pasquale Sorrentino, giornalista, con il suo libro di esordio “Figli di un altro Dio”, in dialogo con Carmen Ielpo e con intermezzi musicali del duo My Sweet Sound.

Per l’occasione le librerie del paese scendono in piazza nell’angolo “Librerie aperte” con nuove proposte editoriali, mentre all’angolo “Street food” sarà possibile rifocillarsi tra un appuntamento e l’altro. Spazio anche ai più piccoli con le attività organizzate dalla ludoteca “Il Marsupio”.

L’Associazione “Ferdinando Petruccelli della Gattina” è intitolata al politico, giornalista, scrittore e corrispondente di guerra originario di Moliterno e nasce con lo scopo di promuovere e valorizzare gli uomini illustri di Basilicata e il patrimonio culturale, artistico e storico del territorio, nonché di diffondere l’interesse per la cultura in ogni sua forma.