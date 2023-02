A Mirna Mastronardi, onorificenza di Mattarella per il suo impegno in Agata

C’è anche Mirna Mastronardi, fondatrice e fino a qualche mese fa presidente di “Agata” di Pisticci, tra i/le trenta cittadini/e italiani/e a cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto di conferire l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per essersi distinti nel loro impegno sociale, nello specifico: “Per aver intrapreso attività di volontariato volte al sostegno dei pazienti oncologici garantendo loro il diritto alle cure necessarie“. A seguire il post con cui la stessa ha accolto la bella notizia, del riconoscimento ampiamente meritato.

“Commossa, grata e profondamente onorata ❤

Grazie, Presidente! ❤

“Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, trenta onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per un’imprenditoria etica, per l’impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell’inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo”.

“Il Presidente Mattarella ha individuato, fra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani”.

Con immensa commozione, apprendo che il Presidente Mattarella ha scelto di conferirmi l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: “Per aver intrapreso attività di volontariato volte al sostegno dei pazienti oncologici garantendo loro il diritto alle cure necessarie”.

Rivolgo la mia più sincera e commossa gratitudine al nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per avermi ritenuta degna di tale straordinario riconoscimento, che sono onorata di ricevere.

Tra le lacrime che non smettono di scendere, il mio primo pensiero va alla memoria di Lucia Viggiano, che non smette di vivere nel mio cuore, con la quale condivido moralmente questa onorificenza ❤

Un grazie a mia figlia Dea, che ha rinunciato a tanto per consentirmi di rendere grande Agata al servizio dei malati di cancro. Un pensiero ad ogni malato di cui ci siamo presi e ci prendiamo cura. Un abbraccio sincero e un ringraziamento a chi mi è stato accanto durante la mia malattia. Grazie a chi è stato al mio fianco in questi anni difficili, tenendo duro e lavorando gratuitamente per Agata giorno e notte. Un pensiero alla mia famiglia ma anche alle mie sorelle e fratelli di cuore. E un pensiero colmo di affetto a chi rappresenta un faro per me, ogni giorno.”