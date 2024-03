A Miglionico il libro di Elisa Claps per la Biblioteca

Una storia che ha colpito tanti, non ancora chiusa, per tanti motivi, quella della studentessa potentina Elisa Claps, un libro che ne ricorda la vicenda,scritto da Mariagrazia Zaccagnino e una biblioteca ‘’ Biblionico’’, destinata a diventare luogo di riferimento per la comunità miglionichese. Eventi, voluti dall’Amministrazione comunale, che si susseguiranno nella mattinata di venerdì 15 marzo presso il Centro polivalente ‘’ D’amoroso foco’’, alla presenza del fratello di Gildo, fratello di Elisa e dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo. ‘’ Sono io Elisa Claps’’ è il titolo di un libro che, ne siamo certi, passerà di mano in mano. E qualcuno amerà leggerlo su una panchina rossa dedicata alla giovane studentessa, che sarà inaugurata in piazza Castello.



PER ELISA, PER NOI.

CENTRO POLIVALENTE

Miglionico 15 marzo 2024 ore 10

In programma a Miglionico, venerdì prossimo 15 marzo, un giorno per raccontare Elisa Claps, fiore bianco tra i fiori, sorriso oltre ogni lacrima.

Alle ore 10, presso il Centro Polivalente “D’amoroso foco”, verrà inaugurata la biblioteca Biblionico e il volume “Sono io Elisa Claps” aprirà questa nuova casa della cultura, con la partecipazione di Gildo Claps, dell’autrice Mariagrazia Zaccagnino e con gli alunni della secondaria primo grado dell’istituto Comprensivo di Miglionico.

“Elisa Claps, scrive, riflette, sogna e si emoziona” nel prezioso dono al mondo di mamma Filomena Iemma, che affida alla giornalista Mariagrazia Zaccagnino, questo cammino in punta di piedi nel cielo di Elisa.

Mariagrazia raccoglie l’impronta emotiva delle giornate di Elisa, i suoi principi sani, il suo amore sconfinato e pulito che ancora allaccia questa famiglia oltre gli eventi, il percorso di impegno e studio per diventare medico e raggiungere i bisognosi nei luoghi più remoti della Terra.

Mamma Filomena e Gildo, compiono quotidianamente gesti rivoluzionari e restituiscono aria e passi ai progetti di Elisa, portando al mondo un messaggio vivo e forte, in cui la cultura illumina anche l’orrore più buio e costruisce progetti che Elisa ha disegnato, concreti e pieni vita.

La giornata dedicata ad Elisa, voluta dall’Amministrazione Comunale di Miglionico e sostenuta dalla Dirigente dell’istituto Comprensivo di Miglionico, proseguirà con l’inaugurazione della panchina rossa “Per Elisa” in Piazza Castello alle ore 12, alla presenza degli alunni classe seconda primaria.