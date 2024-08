A Metaponto successo per il Festival delle animazioni

Il Festival delle animazioni chiude il sipario della sua terza edizione. Dal 1° al 7 agosto, il lungomare di Metaponto si è animato con gli spettacoli proposti, ogni sera da un villaggio diverso, confermando il successo delle due edizione precedenti. Il festival delle animazioni nasce da un’ idea di Gianfranco Sortiero, consigliere comunale con delega al turismo balneare e di Alfredo Avallone, presidente dell’associazione Leucippo – operatori turistici Metaponto. L’obiettivo, raggiunto a pieno, è quello di coinvolgere,. finalmente, anche i grandi operatori nell’organizzazione degli eventi estivi della bella Metaponto e trasformare ciò che a detta di molti è “un limite per lo sviluppo” in “opportunità”, Il Festival delle animazioni rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione fra pubblico (l’Amministrazione comunale) e privato (operatori turistici) possano realizzare eventi importanti e, aspetto non trascurabile, gratuito! Si perché i villaggi coinvolti “offrono” a titolo gratuito lo spettacolo dei rispettivi cast artistici, convogliando sul lungomare di Metaponto tutti i loro ospiti. Altro esempio di come i villaggi e campeggi spesso additati come “circoli chiusi” si aprono invece all’esterno. A tal proposito i due ideatori ci tengono a ringraziare tutti i partecipanti al festival, i rispettivi titolari ed il loro cast artistico di Alessidamo Club, MetaClub, Giardini di Zeus, Kammel Club, Camping Village Riva dei Greci, Metapontum Village e Camping Village Mondial Club. «Gli eventi non sono terminati, dicono Gianfranco ed Alfredo – abbiamo chiuso solo la prima parte di un’estate “particolare” in cui serve un impegno straordinario da parte dell’Amministrazione comunale e degli operatori turistici». Ma sono ancora numerosi gli eventi di “E’state a Bernalda e Metaponto”, il programma di eventi che Comune di Bernalda con il sostegno della Regione Basilicata e della Provincia di Matera ed il prezioso contributo dell’associazione Leucippo Operatori Turistici di Metaponto, della Pro Loco, le associazioni Metapontolandia e Rimani. L’11 e 12 agosto festeggiamenti in onore di San Leone Magno al Borgo di Metaponto, dal 14 al 18 la Fiera enogastronomica Gusto Italia in Tour sul lungomare di Metaponto, il Metaponto Beach Festival il 17 e 18 al Castello Torremare e dal 19 al 23 a Bernalda la Festa patronale di San Bernardino con un ricco cartellone di eventi. Il 24 agosto alle ore 21 in Piazza San Bernardino a Bernalda per la rassegna “In vino verijazz” si esibirà il cantautore Fabio Concato.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.