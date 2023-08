A Metaponto, la due giorni della Fidas di arte e promozione della donazione

In un’estate densa di eventi la Sezione Fidas di Metaponto (frazione di Bernalda), lo scorso 16 agosto ha portato in scena “Le Colibress”, ovvero la danza aerea come catarsi della vita.

In Piazza Alessidamo, della nota località marina lucana, è andato in scena, infatti, uno spettacolo dal titolo “Noi siamo Oceano” che ha visto come protagoniste Corinne Burani, Eva Nisticó, Chiara Palminiello e Sonia Bellini (un’artista, quest’ultima, originaria del luogo). “Una narrazione della storia dell’Oceano -si spiega in una nota degli organizzatori- fin dalla sua nascita, che mostra come l’inquinamento causato dall’uomo stia uccidendo tantissime creature di cui è popolato, fino a giungere all’uomo, attraverso la catena alimentare. Una eventualità che può essere scongiurata se gli esseri umani decidono di agire ora e subito, cambiando il proprio stile di vita, le proprie abitudini comportamentali ed osservando leggi e regolamenti volti alla tutela delle acque marine.” Lo spettacolo presentato dalla FIDAS Metaponto e le Associazioni Rimani e Fipsas, ha ricordato, inoltre, “l’importanza della donazione del sangue, sensibilizzando il pubblico presente, tra cui molti donatori della sezione.” Il 17 agosto nella stessa piazza, nell’ambito della XXI Rassegna Teatrale della Pro Loco Metaponto, “Le Colibress” hanno deliziato il pubblico con “Scherzi al volo”. “Una satira quotidiana mediata attraverso l’arte dell’acrobatica aerea, un’arte circense che in una commistione di danza e musica permette a grandi e piccini di esprimersi liberamente. Nucleo centrale è l’essere presenti a sé stessi in questo piccolo, ma sconfinato angolo di esistenza che ci è concesso.”

“Non è l’essere “il migliore” che conta”, hanno inteso infatti sottolineare le artiste, “bensì la tendenza a migliorare sempre, per sentirsi forti e utili nel contribuire a creare sempre più bellezza nel mondo, e per “Donarla” agli altri. Siamo tutte e tutti artisti, apprendendo l’Arte del Vivere Vivendo l’Arte”.”

