A Melfi marcia silenziosa per la pace nel mondo

Dalla capitale del Vulture un bel segnale di partecipazione, nei fatti, per la pace nel mondo come ci segnala Donato Mazzeo. Le testimonianze servono eccome, per dare un segnale a quanti sono coinvolti in guerre senza fine alimentate dalle strategie speculative delle grandi potenze economiche, che si riposizionano per confermare egemonie su mercati, sfruttamento di materie prime. E così dall’Ucraina ai Paesi africani, dove ci sono tante guerre dimenticate, dall’Iran all’Afganistan con le teocrazie che reprimono i diritti individuali a cominciare dalle donne è il lungo elenco di conflitti e di violenze, che segnano le cronache di tutti i giorni. La parola alla diplomazia silenziosa. A cominciare da Papa Francesco.

LA NOTIZIA

Dal piazzale Cittadinanza Attiva del Comune, iniziato l’Evento Marcia Silenziosa per la PACE nel Mondo, promossa dal Vescovo della Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa, con le Associazioni Culturali e Laicali, Forze Politiche del Comprensorio e Sindacali. Vi hanno preso parte attiva i Consiglieri della Provincia di Potenza, Bufano e Giordano, il Consigliere Regionale Gino Giorgetti, i Sindaci e Consiglieri Comunali di Lavello, Venosa, Rionero in Vulture, Melfi, Forenza, Ginestra, Ripacandida, Atella, Maschito, Barile. Il Corteo molto nutrito si e’ concluso in Cattedrale con riflessioni di giovani e donne e conclusioni del Vescovo, per la PACE, da perseguire ovunque ed a tutti i costi. “Senza Pace non c’e’ Giustizia”e” Senza giustizia sociale non v’e’ Pace”.

ph. DmM “La Voce di MELFI” – Web TV.