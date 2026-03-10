A Matera una tappa del roadshow dedicato all’internazionalizzazione delle imprese

Giovedì 12 marzo, dalle ore 15,00 alle 17,00 presso l’Hotel del Campo di Matera, si terrà una tappa del Roadshow Confapi – Simest – Sace – CDP, dedicato all’internazionalizzazione delle imprese.

L’iniziativa, che toccherà diverse aree del Paese, è finalizzata a far conoscere gli strumenti Simest, Sace e Cassa Depositi e Prestiti per sostenere le imprese nei percorsi di crescita sui mercati esteri.

Nel corso dell’incontro verranno presentati tutti gli strumenti disponibili a favore delle imprese: dalle soluzioni assicurativo-finanziarie per l’export e gli investimenti all’estero, ai finanziamenti agevolati, fino alle garanzie e ai servizi di accompagnamento dedicati ai progetti di internazionalizzazione.

Ai saluti introduttivi del Presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo, seguirà l’illustrazione degli strumenti di finanza agevolata di Simest a supporto dell’internazionalizzazione; quindi, Sace illustrerà gli strumenti assicurativo-finanziari e di supporto formativo all’export; Cassa Depositi e Prestiti mostrerà le proprie soluzioni per la crescita delle imprese italiane. A seguire, l’esposizione di case study da parte di alcune Aziende e, in conclusione, una sessione di domande e risposte.

“Da diverso tempo – dichiara il Presidente De Salvo – Confapi lavora per aumentare la presenza delle piccole e medie imprese sui mercati internazionali, nella convinzione che sostenere le aziende nei loro percorsi di internazionalizzazione sia fondamentale per assecondare le molteplici eccellenze, spesso sottovalutate, del nostro sistema imprenditoriale”.

“Per questo motivo, la presenza a Matera di Simest, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, di Sace, gruppo assicurativo del Ministero dell’Economia, e della stessa CDP, è un segnale concreto della vicinanza delle Istituzioni al mondo produttivo e a Confapi, con l’obiettivo di rendere le imprese più competitive e più presenti sui mercati esteri”.

“L’iniziativa – conclude il Presidente di Confapi Matera – è rivolta sia alle imprese che operano già all’estero e intendono incrementare il proprio business, sia a quelle che intendono affacciarsi sui mercati internazionali e hanno bisogno di individuare Paesi target e di conseguente sostegno in un contesto internazionale sempre più complesso”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.