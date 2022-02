Un gesto atteso, dopo anni di silenzi, a volte di indifferenza, verso la cittadina onoraria, la scrittrice ebraica Elisa Springer, che a Matera ha dato tanto e che avrebbe voluto fare di più, con un lascito di documenti e di altri segni della Shoah per un museo della memoria e del dialogo tra i popoli. Ma i tempi non maturi, la scarsa sensibilità da parte di quanti avrebbero dovuto recepire quella disponibilità, non consentirono di arricchire di contenuti ” Matera città della pace”. come riportato sulla carta intestata. E,paradosso dei paradossi, gli spazi della ex scuola Media ”Alessandro Volta” sono rimasti un monumento alle incompiute delle diverse destinazioni d’uso : centro documentale museale , caserma dei vigili urbani, centro di drammaturgia, di cinematografia e cantiere del ”faremo e diremo”. La decisione della giunta comunale di dedicare a Elisa Springer una strada, nella zona nord della città, lungo via Montescaglioso all’interno della lottizzazione denominata ”Matera 90”, è un bel segnale che segue a un preciso impegno- e ne siamo testimoni- che l’assessora alla Cultura Tiziana D’Oppido ha assunto nel corso degli eventi sulla Shoah, svoltisi al Cinema Comunale durante la giornata della Memoria. E nel programma venne coinvolta anche la Fondazione ” Elisa Springer”. Ma oltre la targa, ed è questo che Elisa avrebbe voluto, c’è da portare avanti il rapporto con i giovani, l’educazione al rispetto, alla tolleranza, alla difesa dei principi di libertà e di dignità: ieri, come oggi, con i rigurgiti autoritari che si verificano anche nel nostro Paese. All’assessora il compito di non disperdere ma di coordinare con un tavolo permanente i soggetti di quella esperienza per tutte le giornate della legalità, violenza, memoria, liberazione, unità del Paese, che si succederanno durante l’anno. E poi un impegno preciso a istituire una commissione comunale che si occupi di toponomastica con continuità, organicità, per difendere la memoria della città, le sue donne e gli uomini che ne hanno dato lustro. Basta poco. Buon senso e volontà.

L’ANNUNCIO DELL’ASSESSORA TIZIANA D’OPPIDO



Il Comune di Matera promuove la cultura della memoria e della pace intitolando una strada a Elisa Springer, superstite dell’Olocausto, autrice di memorie sulla sua esperienza di deportata nel campo di concentramento di Auschwitz e coraggiosa testimone della Shoah italiana.

Elisa Springer era legata a doppio filo con Matera.

Numero di matricola A-24020, riuscì a sopravvivere alle terribili condizioni di vita dei campi di concentramento di Auschwitz, Bergen-Belsen (dove conobbe personalmente Anna Frank) e Theresienstadt e, dopo la liberazione, si trasferì a vivere nel Sud Italia.

A Matera, dove si era trasferita dopo la scomparsa di suo figlio, portò a più riprese la sua toccante testimonianza, tenendo decine di lezioni sul valore della pace e sul rispetto della dignità umana, incontrando ripetutamente studenti delle scuole medie inferiori e superiori e organizzando eventi culturali da sola o con ospiti illustri come don Ciotti e Moni Ovadia, in cui ripercorse la sua storia con la speranza di trasformare l’odio e il dolore in forza e tolleranza.

Matera le conferì la cittadinanza onoraria nel 2002. Elisa Springer donò il suo archivio personale alla Fondazione materana che porta oggi il suo nome e si spense nel 2004 all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Il processo che quest’amministrazione sta perseguendo sulla toponomastica al femminile si lega quindi oggi alla cultura della memoria, unico antidoto al ripetersi di tali orrori. Ricordare è fondamentale ed è impegno di ognuno di noi rafforzare il senso di fratellanza, il valore della diversità e la convivenza pacifica tra le diverse culture e civiltà. È inaccettabile, nel 2022, assistere a episodi di antisemitismo e di pregiudizio – riportati dalla cronaca- verso chi è considerato diverso.



Nelle parole di Elisa Springer:

«Oggi più che mai, è necessario che i giovani sappiano, capiscano e comprendano: è l’unico modo per sperare che quell’indicibile orrore non si ripeta, è l’unico modo per farci uscire dall’oscurità. E allora, se la mia testimonianza, il mio racconto di sopravvissuta ai campi di sterminio, la mia presenza nel cuore di chi comprende la pietà, serve a far crescere comprensione e amore, anch’io allora, potrò pensare che, nella vita, tutto ciò che è stato assurdo e tremendo, potrà essere servito come riscatto per il sacrificio di tanti innocenti, amore e consolazione verso chi è solo, sarà servito per costruire un mondo migliore senza odio, né barriere.

Un mondo in cui, uomini liberi, capaci e non schiavi della propria intolleranza, abbattendo i confini del proprio egoismo avranno restituito, alla vita e a tutti gli altri uomini, il significato della parola “libertà”.»