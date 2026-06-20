A Matera, un ragazzo di origine maliana trova un portafogli con soldi e documenti e lo restituisce al proprietario

Siamo in un momento in cui il clima si fa sempre più torbido intorno alle persone che raggiungono il nostro Paese dal sud del mondo. Con paure alimentate ad arte ed una narrazione che li vorrebbe tutti brutti, sporchi e cattivi. E c’è chi costruisce carriere elettorali su tutto ciò. E’ una narrazione che cozza con la realtà di una umanità sfortunata e complessa che porta con se anche qualche mela marcia (esattamente come abbiamo fatto noi nelle migrazioni in ogni parte del mondo, dove ad una maggioranza onesta e laboriosa si è affiancato il virus delle diverse malavite), ma tantissime brave ed oneste persone. Ci viene segnalata e ne diamo conto, infatti, di una bella storia che ha visto protagonista a Matera, un ragazzo originario del Mali, che in Via Annunziatella avendo ritrovato un portafogli con soldi e documenti, ha fatto di tutto per rintracciare il legittimo proprietario per riconsegnarglielo. A raccontarlo, in una lettera indirizzata al Sindaco Antonio Nicoletti, è il signor Antonio Manicone che si qualifica come amico di Fofana Bachirou, questo il nome del 34ttrenne, il quale “esattamente mercoledì 17 giugno, in tarda serata, poggiato su una panchina di un frequentatissimo Bar in Via Annunziatella…ha ritrovato un portafoglio smarrito contenente banconote per un valore di 478 Euro, oltre a documenti personali e carte di credito.” Il tutto restituito il giorno dopo “alle ore 14.15, dopo che Fofana era rientrato a casa dal lavoro, ed esattamente nello stesso luogo di ritrovamente del portafoglio, ovvero presso il Bar.” Perchè Manicone scrive a sindaco e stampa e racconta quanto accaduto? Perchè, dice:” in un momento storico come questo, costituito da stereotipi, gesti di disinteressata onestà come quello di Fofana, meritino di essere valorizzati e presi come esempio per tutta la cittadinanza.” Siamo daccordo. E’ una buona notizia che merita di essere raccontata. A seguire la pec inviata da Manicone al primo cittadino di Matera. “Gentile Signor Sindaco, sono Antonio Manicone e Le scrivo in veste di cittadino e amico di Fofana Bachirou, un ragazzo di origine Maliana che vive nella nostra comunità, ottimamente integrato, da circa tredici anni, e per il sottoscritto e la mia famiglia, come un figlio di cui andarne orgogliosi. Nei giorni scorsi, esattamente mercoledì 17 giugno, in tarda serata, poggiato su una panchina di un frequentatissimo Bar in Via Annunziatella, in quel momento chiuso, Fofana ha ritrovato un portafoglio smarrito contenente banconote per un valore di 478 Euro, oltre a documenti personali e carte di credito. Invece di voltarsi dall’altra parte, si è attivato immediatamente e, tramite una ricerca su Facebook, è riuscito a rintracciare il leggittimo proprietario, che a quanto mi è dato di sapere, lavora o è proprietario del Bar, e a riconsegnargli il tutto, come da accordi con lo stesso, il giorno successivo, Giovedì 18 giugno alle ore 14.15, dopo che Fofana era rientrato a casa dal lavoro, ed esattamente nello stesso luogo di ritrovamente del portafoglio, ovvero presso il Bar. Leggittimo proprietario, peraltro, per sua fortuna, da Fofana conosciuto di vista, il cui nome, per ovvi motivi di privacy, non posso rendere di pubblico dominio. Credo che in un momento storico come questo, costituito da stereotipi, gesti di disinteressata onestà come quello di Fofana, meritino di essere valorizzati e presi come esempio per tutta la cittadinanza. Mi farebbe molto piacere Signor Sindaco, se l’Amministrazione Comunale, da lei degnamente rappresentata, e le testate dei giornali inseriti per conoscenza, potessero dare un piccolo riconoscimento o risalto a questa bellissima storia, ammesso e non concesso che vi sia stata già segnalata dal leggittimo proprietario del portafoglio. Resto a dispozione per fornirvi ulteriori dettagli….o se, meglio, riterrete di mettervi in contatto direttamente con Fofana. Si allegano, permesso di soggiorno e Carta identità elettronica, oltre a due video da lui inviatimi su whatsapp il giorno della riconsegna del portafoglio, dove sono chiaramente visibili, sia il portafoglio, sia quanto in esso contenuto. Ringraziandovi per l’attenzione, colgo l’occasione per inviarvi i miei più cordiali saluti.” Antonio Manicone

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