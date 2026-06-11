A Matera un convegno sui disturbi motori e verbali dei bambini

“Il lavoro clinico e l’attività di ricerca scientifica della neuropsichiatria infantile di Matera, diretta dalla dottoressa Raffaella Devescovi, rappresentano un tassello qualificante per la rete pediatrica della nostra Regione.

E’ quanto dichiara l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico che continua, “supportare la formazione specialistica significa garantire risposte tempestive e percorsi riabilitativi mirati mettendo al centro il benessere del bambino”.

Per tale attenzione, Sabato 13 giugno 2026, nell’Auditorium dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, a partire dalle ore 9, si terrà il convegno “Disturbo della Coordinazione Motoria e Disprassia Verbale Evolutiva: inquadramento diagnostico e approcci riabilitativi”.

L’evento affronta temi specialistici, ancora poco conosciuti, ma con importanti ricadute sulla qualità di vita dei bambini. Il disturbo della coordinazione motoria riguarda le difficoltà nel programmare e coordinare i movimenti necessari nelle attività quotidiane, nel gioco, nella scrittura e nell’autonomia; la disprassia verbale evolutiva interessa invece la programmazione dei movimenti necessari per produrre suoni e parole, con conseguenze sulla comunicazione e sul linguaggio.

“Il convegno avrà un taglio pratico – sostiene Raffaella Devescovi – Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile all’Ospedale di Matera- focalizzato sulla diagnosi differenziale, sugli strumenti di valutazione e sugli approcci riabilitativi basati sulle evidenze scientifiche. Sarà un’importante occasione di aggiornamento per gli operatori della riabilitazione, grazie al contributo di specialisti e professionisti di riconosciuta esperienza provenienti da tutta Italia”.

Queste difficoltà possono presentarsi da sole oppure in associazione ad altri disturbi. Se non riconosciute, possono favorire frustrazione, bassa autostima, sentimenti di inadeguatezza e difficoltà scolastiche. Per questo una diagnosi corretta e un intervento riabilitativo mirato sono fondamentali.

“La formazione e l’aggiornamento dei professionisti – dichiara il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo – sono fondamentali per garantire diagnosi precoci e percorsi riabilitativi efficaci. Una corretta presa in carico multidisciplinare consente di rispondere in modo adeguato ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie. Questo convegno rappresenta un’importante occasione di approfondimento e confronto su tematiche che incidono significativamente sul benessere dei più piccoli”.