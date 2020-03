La diffusione del Coronavirus fa il suo corso a Matera e conferma che il contagio è avvenuto da ”untori” di zone rosse o a rischio se preferite. Stavolta turisti settentrionali in visita nella Città dei Sassi nei giorni scorsi. E così dopo il papà è toccato al figlio, che era venuto in contatto con alcuni turisti . Tampone positivo e obbligo di non muoversi dalla propria abitazione.

E in città , da quando, si è sparsa la notizia è inevitabile- ciascuno con la propria esperienza- che siano cresciuti apprensione sui possibili contatti e luoghi frequentati nei giorni scorsi.

Ma sta crescendo, ed è un bene, anche il senso di responsabilità con l’imperativo di muoversi il meno possibile.

Un dato positivo viene dalla Prefettura con gli esiti negativi alla prova tampone di 15 dipendenti della istituzione di governo, dopo la positività accertata nei confronti della massima carica territoriale.

Nel frattempo e non da oggi a Matera e in altri centri della provincia continuano ad arrivare giovani dalle zone a rischio.

Le forze dell’ordine, come riporta la foto, stanno effettuando controlli nei piazzali ( Il terminal a Matera, lo ricordiamo, ancora non c’è e quello di Serra Rifusa fa parte di una delle delusioni di Matera 2019) di arrivo dei bus a lunga percorrenza.

Le direttive nazionali e regionali, del resto, impongono regole ferree di segnalazione alle autorità competenti di quanti giungono nei nostri centri. Altri sono arrivati e arriveranno con altri mezzi.

Si fa appello al loro senso di responsabilità affinchè la diffusione di coronavirus sia contenuta… Speriamo.

LA NOTA DELLA TASK FORCE REGIONALE

Coronavirus, positivo il figlio del paziente ricoverato a Matera

Salgono a cinque i casi positivi al coronavirus in Basilicata. Si tratta di un giovane di Matera, figlio del paziente ricoverato nel reparto di malattie infettive del Madonna delle Grazie. Il giovane, venuto in contatto nei giorni scorsi con turisti provenienti dall’area rossa, è stato sottoposto a tampone durante le fasi di accertamento della catena dei contatti avuti dal padre, per il quale si erano già esclusi contatti con il primo contagiato della città dei Sassi. Il giovane è seguito presso la propria abitazione.

Lo comunica la task force regionale.

La task force regionale comunica inoltre che, al momento, non è in corso la processazione di altri tamponi.

E LE DISPOSIZIONI DEL SINDACO

Ordinanza Presidente della Giunta Regionale, il Sindaco: rispetto delle disposizioni obbligo morale e civile oltre che giuridico

Il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri: “Il rispetto dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale oltre che come un obbligo giuridico, dev’essere avvertito dalla comunità, come un obbligo morale e civile. Chiedo a tutti i materani di farsi sentinelle attive per garantire l’applicazione delle disposizioni previste che sono state emanate a tutela della salute di tutti i cittadini”.

Queste le disposizioni contenute nell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Basilicata.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, tutti i soggetti che rientrano a far data dall’8 marzo 2020 nella regione Basilicata, provenienti dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, devono osservare le seguenti misure:

a. comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, ovvero pediatra di libera scelta, ovvero al numero verde istituito dalla Regione Basilicata 800 996688

b. osservare la permanenza domiciliare, con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni

c. evitare contatti sociali

d. osservare il divieto di spostamenti e/o viaggi

e. rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza

f. in caso di comparsa di sintomi, avvertire immediatamente il medico di medicina generale, o il pediatra di libera scelta, o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente, per ogni conseguente determinazione

La mancata osservanza degli obblighi comporta l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal DPCM 8 marzo 2020.

