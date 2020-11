Non solo i problemi dell’epidemia sanitaria, prevedibili, a causa della scarsa lungimiranza (usiamo un eufemismo) delle varie task forces tematiche nel programmare – durante la scorsa estate- azioni e strumenti idonei per non cullarsi sugli allori dei numeri zero della prima fase pandemica da virus a corona, ma sopratutto quella procurata dalla crisi economica che sta procurando effetti diversi su famiglie e imprese. Il Comune di Matera, per quanto potrà mettere in atto sul piano sociale, solidale e produttivo, farà la sua parte coinvolgendo e responsabilizzando l’intera città con la istituzione di un tavolo permanente di crisi, a partire dal consiglio comunale. Il sindaco Domenico Bennardi, che passa da un incontro all’altro per contenere e monitorare le diverse problematiche, spiega nella nota che segue come intende muoversi e apre alla collaborazione e alla solidarietà di cittadini. L’unione fa la forza e aiuta a superare le difficoltà, in attesa che altri a livello centrale e territoriale facciano appieno la propria parte.

LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

“Nella fase particolarmente delicata che la città sta attraversando a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ritengo quantomai opportuna e necessaria la piena collaborazione e responsabilità dell’intera comunità”. E’ quanto afferma il sindaco di Matera, Domenico Bennardi.

“Nelle ultime settimane stiamo assistendo a un preoccupante aumento dei casi di persone positive al coronavirus – prosegue il sindaco -. Una situazione quotidianamente monitorata dalle autorità sanitarie, sulla quale, però, è indispensabile anche da parte delle istituzioni, a tutti i livelli, porre la massima attenzione. Per queste ragioni, colgo positivamente l’invito pervenuto dai consiglieri del centrosinistra per l’istituzione di un tavolo permanente con tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale, nell’ottica di un metodo di lavoro aperto e inclusivo”.

Il Comune è impegnato a mettere in campo tutti gli strumenti in proprio possesso per contrastare la diffusione del coronavirus, attraverso misure e confronti continui con le istituzioni sanitarie e scolastiche, con i rappresentanti delle categorie produttive e dei lavoratori. “Allo stesso tempo – aggiunge Bennardi -, è necessario che tutte le energie, sia pubbliche che private, siano rivolte al sostegno concreto di quelle famiglie e fasce di popolazione che più di altre stanno pagando in termini economici e sociali il prezzo di questa epidemia”.

“Stiamo lavorando, inoltre, ad un progetto che veda il Comune protagonista attivo di iniziative di solidarietà che potranno essere realizzate anche attraverso risorse private (donazioni e sponsorizzazioni) da destinare alle persone in difficoltà, nonché – conclude il sindaco Bennardi – attraverso il coordinamento delle numerose azioni che, generosamente, associazioni, cittadini e aziende mettono in campo in aiuto di chi ha maggiore bisogno”.