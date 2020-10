Anche i distributori automatici di bevande a Matera dovranno contribuire a contenere il contagio da virus a corona, bloccando il servizio,dalle 21.00 alle 5.00 del mattino .

A stabilirlo una ordinanza del sindaco Domenico Bennardi. I trasgressori saranno puniti con una sanzione compresa tra 400 e 3000 euro.

ORDINANZA DEL SINDACO BENNARDI PER IL CONTENIMENTO DEL CORONAVIRUS

Il sindaco Domenico Bennardi, con una ordinanza emessa nella giornata odierna, ha disposto la sospensione della vendita mediante distributori automatici H24 effettuata in locali adibiti in modo esclusivo a questa attività, a partire da oggi e fino al 24 novembre prossimo, dalle ore 21,00 alle ore 5,00 del mattino successivo.

Il provvedimento si è reso necessario in considerazione dell’aumento costante dei casi di positività al Covid-19 nella città di Matera.

Le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro, oltre alla eventuale chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni.

Matera, 30 ottobre 2020