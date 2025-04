A Matera stop acqua. Cantiere in corso per riparare condotta

E ora l’attesa per la conclusione dei lavori, disposti da Acquedotto lucano, per riparare le due falle che si erano aperte ieri mattina su un tronco della condottura area in contrada Trasano. Un po’ di tregua nella mattinata della domenica delle Palme, con l’acqua residua dei serbatoi , che ha consentito a famiglie e attività economiche di rimediare ai prevedibili disagi della mancata erogazione idrica e poi lo stop arrivato intorno alle 11.00. Ora l’attesa per la durata dei lavori che richiederanno del tempo, 24- 30 ore ?, per eseguire tutte le operazioni che seguono alla riparazione e al ripristino della condotta che deve contenere necessariamente acqua potabile. Se si riuscirà a far prima tanto meglio. Acquedotto Lucano e il Comune di Matera hanno diffuso note che indicano gli aspetti organizzativi avviate, con la dislocazione delle autobotti.



Attendiamo e tanta pazienza. Ma non mancano le osservazioni su un evento, accidentale, che riguarda l’ammodernamento e la manutenzione della rete. A Matera le ‘’rotture’’ o le problematiche legata alla cessazione della erogazione idrica sono rare per fortuna ( ricordiamo quella all’impianto di sollevamento del serbatoio di 15 anni fa). Ma è opportuno monitorare la rete. Oggi una situazione di emergenza. Contro gli imprevisti si può far poco. Quella di Trasano è ‘’aerea’’, ricordiamo, progettata e realizzata nel secolo scorso…



LA NOTA DEL COMUNE

Sospensione erogazione idrica – evoluzione

L’emergenza idrica determinata dalla rottura sulla condotta adduttrice in c.da Trasano non è ancora risolta, né la mancata sospensione dell’erogazione deve indurre in errore perché, ora, viene erogata l’acqua di accumulo nei serbatoi idrici a servizio della città. Una volta esaurite le scorte non avremo più acqua nei serbatoi perché non ci sarà alimentazione degli stessi.

Nel frattempo, mentre sono in corso i lavori di ripristino, intervento delicato e complesso, che dureranno per tutta la giornata di oggi, domenica 13 aprile, è stato potenziato, grazie ad Acquedotto Lucano e al servizio regionale di Protezione Civile, il dispositivo di erogazione di acqua attraverso il potenziamento delle autobotti, passate da 9 a 12, dislocate nei seguenti punti, al fine di coprire in maniera capillare l’intero abitato:

1. Piazzale antistante ingresso Municipio;

2. Piazza S. Agnese;

3. Piazza San Pietro Caveoso;

4. Via Don L. Sturzo presso Chiesa di San Paolo;

5. Viale Nitti angolo Viale Il Vento;

6. Piazza Montegrappa – Borgo La Martella;

7. Via Lussemburgo – Borgo Venusio;

8. Viale della Quercia antistante stazione Corpo Forestale;

9. Recinto Marconi – Fabbrica del Carro;

10. Via Nino Rota intersezione Via dei Dauni;

11. Via Paganini;

12. Servizio mobile di fornitura in favore dell’Ospedale, della Casa Circondariale e delle RSA;



Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulla situazione costantemente seguita dal C.O.C. (Centro Operativo Comunale) raggiungibile ai seguenti numeri telefonici:

0835241379 – 0835330072

Con l’occasione si invita la cittadinanza a diffidare da comunicazioni di chicchessia che inducono in errore e che non hanno riscontro obiettivo nella situazione di fatto e nella sua evoluzione.

Segreteria del Commissario Straordinario

Tel. 0835 241410



Avvisi ACQUEDOTTO LUCANO

Sospensioni idriche – 13/04/2025

Matera

MATERA: Per un guasto sulla condotta adduttrice in c.da Trasano, l’erogazione idrica in data odierna e’ stata sospesa in tutta la citta’ a partire dalle ore 8.00 e fino ad ultimazione lavori. Il Comune di Matera, che ha attivato il Centro Operativo Comunale, e Acquedotto Lucano seguono costantemente la situazione al fine dei tempestivi aggiornamenti sullo stato dei lavori di ripristino, che sono in corso.



Nel frattempo, per far fronte alle esigenze di approvvigionamento della citta’, sono state dislocate a cura di Acquedotto Lucano le autobotti nei seguenti punti: Piazzale antistante ingresso Municipio, Piazza S. Agnese, Piazza S. Pietro Caveoso, Via Don. L. Sturzo c/o chiesa S. Paolo, Viale Nitti angolo Viale Ilvento, Piazza Montegrappa – Borgo La Martella, Via Lussemburgo- Borgo Venusio, n. 2 autobotti a disposizione dell’Ospedale, della Casa Circondariale e delle RSA.