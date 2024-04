A Matera, riprese per programma TV “Una giornata particolare”, su La7

“Ancora telecamere nei rioni Sassi. Dopo le riprese de “Il Forno delle meraviglie” (Realtime), “Gambero rosso channel” e “The voice senior” (Rai 1), nei prossimi giorni sarà la volta di La7, che dedicherà a Matera la puntata autunnale di “Una giornata particolare”, programma di storia e cultura condotto dal noto giornalista e vicedirettore del Corriere della Sera Aldo Cazzullo.” Lo si apprende da una nota del Comune in cui si specifica che “Nella puntata saranno raccontati i luoghi iconici di Matera scelti da Pier Paolo Pasolini per il film “Il Vangelo Secondo Matteo”. Il girato materano avrà una durata di 120 minuti e andrà in onda a ottobre 2024, in occasione dei 60 anni dall’uscita del film. L’autorizzazione è stata chiesta e concessa per eseguire le riprese dal 16 al 18 aprile a rione Malve, piazza San Pietro Barisano, via Gradoni Duomo, rione Casalnuovo, centro storico e rioni Sassi, oltre che in località specifiche da individuare di volta in volta durante la fase realizzativa del progetto.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.