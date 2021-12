Perchè di sale , senso di orientamento, nozioni e voglia di imparare e divertirsi gli studenti dell’Istituto di istruzione secondaria superiore di secondo grado ”Aldo Moro” di Margherita di Savoia ( Foggia), nota sopratutto per la filiera e i paesaggi delle saline e di un caratteristico centro storico, hanno dimostrato di averne tanto durante una caccia al tesoro nel cuore antico di Matera. Città, patrimonio Unesco e capitale europea della cultura 2019, che ha nei rioni Sassi un continuum di architettura al negativo fatta di abitazioni in tufo, costruite l’una sull’altra e di un sistema di percorsi e di raccolta delle acque davvero ingegnosi. Tutti realizzati a mano o ”scavati” dalla natura. Per i ragazzi e i docenti delle classi 1A e 1B l’occasione per attuare sul campo, in una rigida giornata come quella di martedi 14 dicembre, il progetto ” Rin…tracciando i Sassi di Matera”. Ragazzi protagonisti di una caccia al tesoro, che li ha visti impegnati nel risolvere quesiti matematici, mappe alla mano e utilizzare le regole dell’orienteering. Altro che google maps!



Una situazione che aiuta ad aguzzare l’ingegno e a far riferimento all’ambiente attraversato. Così chiese, monumenti, personaggi storici, aspetti atmosferici e fisici tirano fuori direttrice ed equazioni giuste per non smarrire la retta via e imboccarne un’altra. Naturalmente hanno avuto dalla loro ”nocchieri” di eccezione che hanno guidato sapientemente equipaggio e imbarcazioni degli studenti. Un plauso anche a loro ai docenti accompagnatori, i professori Cristina Mazzariello, Rachele Loffredo e Matteo RIzzitelli. Naturalmente li attendiamo per un’ altra vista, con la buona stagione e magari per un gemellaggio con una scuola locale. Sono i benvenuti e poi hanno dimostrato sul campo di essere cittadini materani di adozione. Arrivederci.