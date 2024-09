A Matera riapre Casa Netural, prima ospite sarà Susan Burnett

“Settembre inaugura ufficialmente la stagione dei cambiamenti e dei nuovi inizi sia che si tratti del ritorno in ufficio, di un cambio di lavoro o della ricerca di nuove prospettive. E il 24 settembre, in particolare, segnerà un nuovo inizio per una vera e propria comunità internazionale: quella di Casa Netural, spazio di coworking e coliving a Matera e quartier generale dell’ Impresa Sociale Netural Coop e dell’Associazione Casa Netural APS.” E’ quanto si legge in una nota in cui si aggiunge che “Da sempre punto di riferimento per le persone in cerca di cambiamento, sviluppo personale e professionale, innovatrici ed innovatori sociali e per remote workers e nomadi digitali da tutto il mondo, la storica casa di via Galileo Galilei 1 riapre infatti dopo alcuni mesi di chiusura per ristrutturazione con una nuova veste contemporanea, colorata, tecnologica, total electric e sempre più familiare ed accogliente. Grazie ad un’eccezionale opera di ammodernamento, co-disegnata da un’equipe di architetti, ingegneri, interior designer e artigiani, tra cui l’arch. Andrea Paoletti e Claudio de Leo – Pleroo Design, la casa si è evoluta in un edificio innovativo fondato sui principi di efficienza energetica e sostenibilità. Elettrica al 100 % e con l’integrazione di nuove tecnologie e domotica, la casa, grazie al nuovo disegno, ha aumentato il benessere negli spazi dedicati alla residenza temporanea, al lavoro e alle attività di comunità e ha potenziato i propri servizi di accoglienza. Un luogo disegnato su misura per offrire a liberi professionisti ed aziende dei confortevoli corporate retreat e sessioni speciali di team building, lavorando da remoto, avvolti da un ambiente stimolante e connettendosi con gli abitanti e le imprese del territorio. Il tutto con una connessione internet ultra veloce, lavagne luminose, una cucina di ultima generazione a disposizione e la possibilità di ricaricare veicoli elettrici. Secondo una ricerca di Forbes i nomadi digitali nel mondo sono oltre 35 milioni e nel 2030 si raggiungeranno addirittura i 60 milioni. Una comunità immensa di professionisti che nella maggior parte dei casi sceglie le destinazioni dei propri viaggi in base alla presenza di coliving e spazi ibridi come Casa Netural.”

“Da 12 anni – racconta Andrea Paoletti, co-founder dello spazio – siamo benchmark dei progetti di coliving e abbiamo deciso di investire risorse importanti per offrire ai nostri ospiti una casa all’avanguardia ma sempre con un’atmosfera “umana”, con spazi e tecnologie che uniscono, mettono in relazione e spingono alla collaborazione. Abbiamo sognato e realizzato una Casa Netural come piattaforma per creare matching tra i diversi soggetti che vivono lo spazio o che compongono, anche a distanza, la nostra grande community di professionisti, follower e fan distribuita in tutti i continenti”.

“Ma non finisce qua, -prosegue la nota- ad arricchire i servizi dedicati a professionisti ed imprese, come sempre, incontri ispirazionali aperti ai cittadini, eventi ed attività dal mondo dell’innovazione sociale in tutte le sue possibili declinazioni, come ad esempio progetti di attivazione civica, rigenerazione urbana, inclusione, famiglia a geometria variabile, turismo sostenibile, cultura e didattica, presentazioni di libri e laboratori sull’imprenditorialità. Prima ospite confermata della casa sarà Susan Burnett, esperta di strategie aziendali e design thinking, a Matera per condurre un percorso di sviluppo personale e professionale, basato sulla metodologia “Design Your Life” in occasione del retreat internazionale “Design Your Life for Women” organizzato da Linkbeat dal 27 al 29 settembre. Al suo fianco Francesca Parviero, CEO di Linkbeat e Elena Santambrogio, facilitatrice certificata per Linkbeat e VP People & Culture EMEA di Warner Bros. Discovery.”

“Nella nostra nuova casa – continua Mariella Stella, co-founder dello spazio – vogliamo promuovere uno stile di vita e di lavoro collaborativo, ospitando non solo nomad worker ma anche aziende con i loro team, fornendo loro lo spazio e gli strumenti per evolvere e far crescere il proprio business, e invitandole ad esplorare il territorio lucano e tessere relazioni con le sue comunità resilienti. L’idea stessa della società Benefit Link Beat e il suo logo sono nati durante un’esperienza di coliving a Casa Netural e siamo felicissimi di poter collaborare con loro nuovamente generando nuove opportunità per la comunità”. Per scoprire di più sulle attività in programma, usufruire dello spazio di coworking e coliving o prenotare un work retreat visitate il sito www.benetural.com . E se interessati a scoprire di più contattate il numero +39 3516527679 o scrivete a casa@benetural.com.”