A Matera riaperta al traffico via Cererie nel rione Piccianello

Franco Martina
Dopo due mesi di chiusura, per consentire la realizzazione all’altezza dell’ex pastificio Padula-Barilla di un sistema di raccolta delle acque per evitare allagamenti, è tornata fruibile alla viabilità urbana il tratto di via Cererie all’incrocio con via Umbria https://giornalemio.it/cronaca/tratto-interdetto-di-via-cererie-per-lavori-al-rione-piccianello/. Sono stati rimosse, pertanto, le barriere in cemento (jersey) a monte a ridosso della caserma della Polstrada e a valle all’incrocio con via Umbria. Il traffico, infatti, era stato deviato all’interno del quartiere lungo l’asse via Umbria- via Sicilia per la durata dei lavori.

