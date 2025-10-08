A Matera, questa sera ore 19,30, corteo per dire “No al genocidio a Gaza”

Occorre tenere alta la mobilitazione per quanto sta accadendo a Gaza e a sostegno delle altre azioni in corso, come il sequestro operato illegalmente questa notte dall’esercito israeliano in acque internazionali delle barche della nuova flotilla e dei volontari che vi erano imbarcati, essenzialmente personale sanitario. Per questo a Matera, questa sera, alle 19,30 ci sarà un corteo con concentramento in Piazza Matteotti (vicino edicola) e che poi attraverserà le vie cittadine per dirigersi in Piazzetta Pascoli (Palazzo Lanfranchi) dove si terrà un flash mob. Per la realizzazione di quest’ultimo si invitano i partecipanti a portare con se un indumento scuro che servirà per formare una grande scritta Free Palestine.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.