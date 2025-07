A Matera, questa mattina, il flash mob di “Libera” sulla libertà di stampa

Si è svolto questa mattina a Matera, come preannunciato, in piazza Vittorio Veneto, il flash mob in promosso da Libera con un focus sulla libertà di stampa, terza tappa lucana della campagna di mobilitazione nazionale “Fame di verità e giustizia“. Al centro degli interventi l’importanza del pieno rispetto dell’articolo 21 della nostra Costituzione (“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.”) quale pilastro di una democrazia e dello Stato di diritto e per contro i tentativi di limitarne l’esercizio con norme restrittive ed un mercato editoriale che precarizza sempre più il lavoro giornalistico, con editori che utilizzano i media spesso come clave nel dibattito sociale, politico ed economico, per propri scopi ed interessi. E poi la esigenza di introdurre l’equo compenso e garantire la tutela delle fonti. A seguire il video della prima parte della manifestazione, con l’intervento introduttivo di Mariapaola Virgallito, portavoce del presidio lucano dell’associazione di giornalisti “Articolo 21“, e quelli di Teresa Ruggi -Presidente dell’Ordine dei giornalisti di Basilicata, di Enzo Fontanarosa a nome di Assostampa, quindi Eustachio Nicoletti a nome dello SPI Cgil di Matera.

“Oggi il diritto a essere informati è seriamente minacciato. -ha detto Ruggi- “Le recenti riforme, limitano l’accesso alle fonti, ostacolano il giornalismo di inchiesta. Anche nella nostra regione la situazione non è semplice. La crisi dell’informazione ha ridotto drasticamente l’occupazione. Oggi abbiamo solo tre i giornali regionali in edicola. Chi lavora nel settore lo fa in condizioni di precarietà strutturale e questo accade troppo spesso.

La proprietà editoriale, in molti casi, usa i media come strumenti di potere nel confronto politico e sociale e chi prova a dissentire, a esercitare autonomia professionale, diventa bersaglio di attacchi, intimidazioni e azioni giudiziarie sproporzionate. Una spada di Damocle che pende soprattutto su chi è freelance e collaboratore, su chi non ha un editore solido alle spalle. E in Basilicata, lo sappiamo bene, chi racconta i temi ambientali, le infiltrazioni criminali e la mala gestione, troppo spesso viene lasciato solo. Ma noi tutti sappiamo che senza informazione libera non c’è partecipazione, non c’è legalità né giustizia. Oggi, insieme a Libera, diciamo che la fame di verità non si spegne con la paura. La giustizia ha bisogno della voce di chi racconta i fatti, non del silenzio imposto da chi li teme. Noi giornaliste e giornalisti non chiediamo privilegi, chiediamo tutele per svolgere il nostro lavoro con libertà e responsabilità al servizio della collettività. Difendere l’articolo 21 significa difendere la dignità della professione giornalistica e i diritti fondamentali di ogni cittadina e cittadino.”

A seguire ancora gli interventi di Marianna Tamburrino referente di Libera Potenza (che oltre ad intervenire sul tema della tappa odierna ha ricordato tutto il ricco “menù” di tematiche cui l’associazione si occupa quotidianamente e durante questa campagna), quindi ha preso la parola Antonella Ciervo giornalista de “l’Altravoce-Il Quotidiano Basilicata” che ha rilevato la scarsa sensibilità della società sul tema: “Mentre vi ascoltavo, mi guardavo intorno e alle spalle c’è una piazza vuota. Io sono una giornalista, lavoro per i lettori e se non ci sono i lettori il mio lavoro diventa inutile. E questo mi fa venire in mente che la stessa gente che (forse al mare, forse a casa, a fare altro) non ha ritenuto di essere qui oggi perché il tema della conoscenza non lo reputa importante, sono le stesse persone che ingrossano le fila di un paese ignorante e incazzato che qualcuno vuol far diventare l’Italia. E ci stanno quasi riuscendo. Nel frattempo cercano in tutti i modi di fermarci perché come accade nei luoghi in guerra, anche nelle nostre città, che per ora per fortuna sono ancora in pace apparente, da fastidio che ci sia qualcuno che racconta lì dove il silenzio sarebbe molto più utile. E noi siamo lì a dare fastidio come delle zanzare in estate.

Questo ruolo mi va benissimo, ma mi piacerebbe che la gente avesse più fame di conoscenza. Ma non ce n’è e questa gente che oggi non è qui è la stessa che però è presente sui social e diventa di volta in volta: esperto in inchieste giudiziarie, esperto in passaggi sportivi, esperto in cucina, esperto in scienza ambientale, esperto di tutto senza conoscere niente. Le vendite dei giornali sono un dato di fatto, siamo rimasti in pochi in edicola, perché appunto noi lavoriamo per un popolo di lettori che è sempre più impalpabile, che si sposta da altre parti, che diventa sempre più ignorante. La libertà di stampa deve diventare un presidio importante da difendere, ma non solo da parte nostra che lo facciamo perché è il lavoro di ogni giorno, perché ogni giorno riceviamo una telefonata del politico di turno che ci dice che quel titolo non gli è piaciuto. E mentre noi nello stesso tempo non possiamo andare nel suo ufficio a chiedergli come ha scritto una delibera, loro possono alzare il telefono e chiamarci, ma solo perché qualcuno si presta a queste cose e non deve essere così.

Siamo ancora liberi, siamo un paese libero, finché qualcuno non mi dirà e non metterà per iscritto che io non sono più libera di fare il mio lavoro, di scrivere quello che va scritto ogni giorno, darò voce a chi non ne ha, c’è tanta gente che non ne ha, i giornali servono a questo e per questo bisogna leggere, scegliere. Ci sono tanti giornali, ci sono tanti mezzi di informazione, i social non sono mezzi di informazione, sui social si deve andare come quando si va al bar e i social soprattutto non devono diventare elemento di ricatto per chi invece fa informazione. Se c’è qualcosa da dire non si offende un giornalista sui social, non si minaccia un giornalista sui social, si usano gli strumenti che ci sono, si chiamano per una rettifica, ogni giornale ha il dovere di pubblicare quello che un rappresentante delle istituzioni ritiene non sia stato scritto in modo corretto, lo ha detto benissimo la Presidente Sissi Ruggi, l’errore ci può essere, ma questo non vuol dire che non ci si debba informare. Lo chiedo simbolicamente alla piazza vuota, andate nelle edicole, sostenete innanzitutto le edicole e sostenete anche i giornali e i giornalisti, comprate i giornali, da ignoranti non si va da nessuna parte, si sarà sempre col cappello in mano a chiedere il favore al politico più ignorante di voi. Grazie.” Francesco Calculli, direttore del Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera, ha sollevato il tema di quella parte di stampa nazionale che -come nella vicenda della guerra in Ucraina- fa propaganda invece che informazione. Questione che -come rilevato da interventi successivi e conclusivi- ha posto il tema della credibilità pur aperta nel settore a causa di condizioni di lavoro e catene editoriali che non sempre perseguono il fine di una informazione imparziale e a 360 gradi. Sebbene ovviamente vi siano tutte le condizioni ancora per ottenere informazioni corrette grazie a media e giornalisti che fanno fino in fondo il proprio mestiere, per cui diventa vitale che i cittadini siano in grado di distinguere, ed operare le scelte opportune a garantirsi l’informazione migliore. Tenendo amente, come ha ricordato con una efficace battuta Enzo Fontanarosa che come “nessuno si farebbe mai visitare da un medico che ha letto soltanto dalla garzantina delle dispense in edicola, così per l’informazione è opportuno affidarsi ai professionisti del settore.“