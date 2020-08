“Nei giorni del 27 e 28 agosto hanno raggiunto Matera il Prof. Massimiliano Datti, direttore, il Prof. Alessandro Spalletta, responsabile della ricerca e il Prof. Marco Pietrosante, responsabile delle relazioni esterne, dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Roma.

E’ stato un incontro preliminare con il Comune per verificare la esistenza delle condizioni per istituire in Matera una sede gemmata di tale Centro di Alta Formazione, attestato al Ministero della Università e della Ricerca.

E’ stato il frutto dei fecondi rapporti intessuti prima con il Ministro Lorenzo Fioramonti e poi con l’attuale Ministro Prof. Gaetano Manfredi.

La verifica sul campo è risultata positiva e i tre rappresentanti dell’ISIA sono rimasti colpiti dal progetto comunale che ha inteso tradurre il ruolo meridionale e mediterraneo di Matera attraverso l’insediamento di autorevoli presidi culturali.”

E’ quanto si legge in un comunicato stampa del Comune di Matera che così prosegue:

“Questa visione di proposte è legata alla convinzione che le città oggi vincono con l’acquisizione di poteri e di ruoli territoriali, diventando modelli e punti di riferimento per l’intera Nazione.

In questo quadro si è già posta la istituzione della Scuola di Alta Formazione per la conservazione e il restauro, con sede in via La Vista; il Centro Sperimentale di Cinematografia, con sede in via Lazazzera; le residenze artistiche per il teatro, con sede nel Borgo La Martella e, oggi, l’ISIA con sede in un’area dei Rioni Sassi.

L’ISIA è un soggetto che realizza processi formativi finalizzati a tradurre l’accumulazione e l’elaborazione culturale in capacità operative, attraverso l’elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche ed estetiche, nonchè la promozione e la organizzazione della ricerca. I percorsi formativi mirano a stutturare professionisti idonei ad affrontare responsabilità di progetto nel sistema di impresa, in un contesto operativo sperimentale teso alla innovazione di sistemi di produzione e di consumo nel rispetto della persona e dell’ambiente.

La sede distaccata di Matera sarà inoltre a servizio dell’Intero Mezzogiorno d’Italia, coprendo in tal modo l’assenza nel territorio meridionale di tale illuminante struttura di formazione legata alla produzione del design di prodotto.

Ancora una volta Matera diverrà centro di irraggiamento di valori formativi, creativi innovativi, produttivi e occupazionali.

A breve verrà sottoscritto il protocollo d’intesa diretto anche a individuare le fonti di finanziamento.”