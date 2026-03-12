A Matera presentazione del libro “Alpini- Soldati in montagna”

La storia, i valori e l’evoluzione di uno dei Corpi più rappresentativi dell’Esercito italiano arrivano a Matera attraverso un incontro dedicato agli Alpini, simbolo di coraggio, solidarietà e profondo legame con la montagna. Un’occasione per ripercorrere oltre un secolo e mezzo di storia delle “penne nere”, dalle origini ottocentesche alle missioni contemporanee, tra impegno militare, operazioni di soccorso e presenza nelle grandi emergenze nazionali e internazionali.

A Matera la storia e l’attualità degli Alpini, il Corpo dell’Esercito più famoso e amato Martedì 17 marzo alle 18, presso la Sala Riunioni della Camera di Commercio, Tiziana D’Oppido e il colonnello Mario Renna dialogheranno sul tema degli Alpini, uno dei Corpi dell’Esercito più famosi e amati, dal 1872 protagonista delle campagne militari italiane e in prima linea anche nelle operazioni di soccorso a seguito di catastrofi naturali. Il dialogo ruoterà intorno al volume “Alpini – Soldati di montagna”, frutto della collaborazione tra l’Esercito Italiano e Giunti editore e curato da Mario Renna, partendo dalla formazione delle prime quindici compagnie nel 1872 per arrivare alle moderne missioni per la stabilità e la sicurezza internazionale. L’opera – che si avvale della prefazione del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Gen. Carmine Masiello – esplora a 360° il mondo delle penne nere ponendo l’accento sullo stretto legame del Corpo con la montagna e le sue genti, soffermandosi sui grandi successi negli sport invernali conseguiti dagli atleti Alpini del Centro Sportivo Esercito che hanno brillato anche alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il libro di grande formato è illustrato da centinaia di immagini realizzate in larga parte da fotografi militari e traccia le nuove frontiere delle Truppe Alpine dell’Esercito, introducendo l’elemento di novità dell’iniziativa editoriale: per la prima volta viene esplorato in profondità il mondo degli Alpini moderni e tecnologici, i quali continuano – in contesti nuovi – a perpetuare la vocazione di addestrarsi a vivere, muovere, combattere e soccorrere in montagna d’estate e in inverno a climi artici, all’interno di reparti formati oggi da uomini e donne provenienti da ogni regione d’Italia. Le pagine raccontano anche la natura solidale degli Alpini in armi insieme a quelli dell’Associazione Nazionale Alpini, sempre presenti sui fronti delle grandi emergenze, con le penne nere per la prima volta in campo nel 1908, dopo il terremoto di Messina e Reggio Calabria, e poi sul Vajont, in Friuli, Irpinia, Italia Centrale, Emilia e Romagna e pure ad Haiti, negli anni 2000, senza dimenticare il ruolo di primo piano svolto dalle penne nere in armi e in congedo durante la pandemia del Covid-19 in tutto il territorio nazionale, con il generale alpino e lucano Francesco Paolo Figliuolo alla guida di una campagna vaccinale senza precedenti. L’evento verrà introdotto da Michele Di Vico, consigliere della Sezione Bari Puglia-Basilicata dell’Associazione Nazionale Alpini che – insieme al Gruppo Alpini di Matera – guidato da Vito Giasi, ha organizzato l’evento col patrocinio del Comune di Matera e della Camera di Commercio e in collaborazione con l’Associazione Culturale Storia e Memoria.