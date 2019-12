Letterine con le richieste diverse di bimbi buoni rivolte a “Babbo Natale’’ e con la possibilità di fare una buona azione aiutando l’ambiente. L’iniziativa del vecchio dalla barba bianca che viene dalla Lapponia, guidando la slitta trainata da renne, è stata promossa da Poste Italiane e ha coinvolto i ragazzi dell’Istituto comprensivo “Minozzi- Festa’’ di Matera. Una festa che rispolvera la tradizione e si lega all’innovazione con una APPlicazione che consente agli ‘’aiutanti postini’’ per cominciare a riciclare imballaggi, decorazioni che contrassegnano i regali natalizi. E,a proposito, di regali il Babbo Natale delle Poste si ricorderà di tutti…

POSTE ITALIANE: A MATERA GLI ALUNNI

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “MINOZZI-FESTA”

SCRIVONO A BABBO NATALE

I “postini di Babbo Natale” consegneranno le letterine a Santa Claus che risponderà

a tutti inviando anche un piccolo dono

Matera, 20 dicembre 2019 – La lettera a Babbo Natale rappresenta uno dei momenti più belli delle festività natalizie e anche quest’anno Poste Italiane vuole rinnovare questa tradizione per custodire e tramandare il valore della parola scritta. Per questo ha organizzato un evento presso l’Istituto Comprensivo Scolastico “Minozzi-Festa” di Matera coinvolgendo 40 alunni di due classi primarie. Durante l’incontro i bambini hanno letto le loro letterine imbucandole poi nella cassetta postale “natalizia” da dove sono state raccolte dai “postini di Babbo Natale” per consegnarle direttamente al loro speciale e generoso destinatario che risponderà personalmente a ciascun bambino.

Quest’anno Babbo Natale vuole sensibilizzare tutti i bambini sull’importanza del riciclo e del rispetto dell’ambiente facendoli allo stesso tempo divertire Ogni anno sono migliaia le missive indirizzate al vecchio panciuto con la barba bianca, alla Befana, a Gesù Bambino e ad altre destinazioni care a tutti i bambini e che i “postini di Babbo Natale” intercettano nel circuito postale e alle quali Babbo Natale fa pervenire una risposta personalizzata con un piccolo dono. Anche in questa occasione, dunque, tutti i bambini della provincia di Matera potranno ricevere la risposta di Babbo Natale che contiene anche l’invito a partecipare a una vera e propria “missione”: il villaggio di Santa Klaus è stato messo a soqquadro e solo con l’aiuto dei bimbi gli elfi saranno in grado di sistemarlo. Questo sarà possibile scaricando l’app “I piccoli aiutanti del villaggio” (disponibile a breve su Google Play e Apple Store), attraverso la quale i più piccoli potranno divertirsi contribuendo al raggiungimento di questo obiettivo.

La capacità di esprimere idee ed emozioni scegliendo con cura le parole più adatte rappresenta una risorsa utile e preziosa anche nell’era del digitale. Scrivere una lettera con carta e penna aiuta a sviluppare e migliorare la creatività, la fantasia e l’efficacia espressiva. L’iniziativa di Poste Italiane rivolta ai “nativi digitali” rappresenta quindi anche un contributo al loro percorso formativo ricordando loro la bellezza della scrittura.

Poste Italiane – Media Relations