venerdì, 19 Dicembre , 2025
Cronaca

A Matera, nuovo consiglio comunale: oltre al Toto presidente, il Bilancio di previsione e tanti debiti fuori bilancio

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Quella di martedì prossimo si presenta come una seduta consiliare abbastanza impegnativa a Matera. Infatti, oltre alla telenovela della “Toto” presidenza per la quale -salvo fatti nuovi (nuovi volenterosi ad esempio che rimangono in aula a garanzia della validità di questa fatidica terza votazione a presenza qualificata)- si assisterà al solito stallo che dura da tempo, ci sono in elenco tutti gli atti propedeutici all’approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2026-28, oltre ad una caterva (14 proposte di deliberazione) di debiti fuori bilancio sottoposti all’approvazione del massimo consesso. A seguire i punti all’ordine del giorno per la seduta ordinaria del Consiglio Comunale convocata “in 1^convocazione alle ore 09:30 di martedì 23 dicembre 2025 (e di 2^ convocazione alle ore 09.30 di sabato 27 dicembre 2025) presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio:

1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio);

2. Comunicazione prelievi dal fondo di riserva (DGC n. 182 e 214);

3. Approvazione aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2026;

4. Determinazione delle tariffe TARI, del numero di rate e scadenze di versamento per l’anno d’imposta 2026;

5. Approvazione aliquote IMU anno 2026;

6. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026/2028 – Art. 37 D.Lgs. 36/2023;

7. Quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie che possono essere cedute in diritto di proprietà o in diritto di superficie. Anno 2026;

8. Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del Patrimonio del Comune di Matera – Triennio 2026-2027-2028. Approvazione;

9. Revisione ordinaria società partecipate ai sensi dell’articolo 20 del tusp n. 175/2016;

10. Relazioni ex articolo 30 del decreto legislativo n. 201/2022 sui servizi pubblici locali a rilevanza economica – Approvazione;

11. Documento Unico di Programmazione 2026-2028. Approvazione;

12. Bilancio di previsione pluriennale 2026- 2028 e relativa nota integrativa. Approvazione;

13. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.)- Sentenza n. 822/2019, Esecuzione Mobiliare n. 21/2025 Tribunale di Matera. Discarico del Tesoriere;

14. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.)- Ordinanza n. 325/2024 della Corte di Cassazione;

15. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.)- Sentenza n.122/2023, Esecuzione Mobiliare n. 269/2024 Tribunale di Matera. Discarico del Tesoriere;

16. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.)- Sentenza n. 1697/2025, Consiglio di Stato;

17. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.)- Sentenza numero 262/2025 del Giudice di Pace di Matera;

18. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.)- Sentenza numero 231/2025 del Giudice di Pace di Matera;

19. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.)- Sentenza numero 174/2025 del Giudice di Pace di Matera;

20. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.)- Sentenza numero 1238/2025 el Giudice di Pace di Matera;

21. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.)- Sentenza numero 222/2025 del Giudice di Pace di Matera;

22. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n.267/2000, derivante da D.I. n.505/2025;

23. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.)- Sentenza n. 224/2025, Tribunale di Matera;

24. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.)- Sentenza n. 119/2014, Tribunale di Matera;

25. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.)- Sentenza n. 291/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata di Potenza;

26. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.)- Sentenza n. 245/2025 del Tribunale di Matera.”

E’ stata raccomandata inoltre, considerata la specificità degli argomenti, anche “la presenza in aula dei Dirigenti dei diversi Settori, degli Assessori e dei Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.”  Mentre si assicura, come sempre “la pubblicità della seduta consiliare mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/.”

