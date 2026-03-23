A Matera: NO 68,83%, SI (31,77%)…l’anatra è più zoppa che mai!

Il dato finale dell’esito del referendum per quanto non sia completamente sovrapponibile al voto locale, coi suoi 18.604 voti al NO e soli 8.661 voti al SI non può far pensare ancora una volta a quell’errore fatale commesso dai partiti del centro sinistra in occasione della ultime amministrative. Consegnando così l’amministrazione comunale ad una destra che è nettamente minoritaria culturalmente e soprattutto elettoralmente. Era chiaro già allora lo è ancor di più adesso….quanti sono i danni arrecati alla politica quando si antepongono gli interessi dei singoli rispetto a quelli della collettività. L’augurio è che questa grande lezione che giunge dagli elettori serva (come abbiamo scritto in altro pezzo) alle forze politiche democratiche che si richiamano autenticamente alla Costituzione ad avviare una riflessione che metta in discussione molto del proprio modo di rappresentare i cittadini. In termini di valori e di coerenza tra il dire e il fare. Vale in generale, vale per la Città dei Sassi che si ritrova con un’antra più zoppa di prima…. e questo risultato renderà più difficile l’impresa per chi pensa di fare da stampella, mascherando il tutto dietro il “bene per Matera“.

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