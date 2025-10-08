A Matera nasce sezione ebraica. La settima al Sud

Il dialogo tra culture nella millenari Città dei Sassi continua. E la sua storia conferma presenze cristiane, arabe ed ebraiche come riportato nei giorni scorsi con la datazione di una delle sinagoghe più antiche d’Europa https://www.ansa.it/basilicata/notizie/2025/09/18/nei-sassi-di-matera-una-delle-sinagoghe-piu-antiche-deuropa_13415132-2c72-4494-9e75-c8b2f730a01a.html. Non solo segni del passato ma anche presenze contemporanea con la notizia di qualche giorno fa comparsa su ”Moked” il portale dell’ebraismo italiano della nascita di una sezione ebraica a Matera https://moked.it/blog/2025/10/06/ucei-nasce-la-sezione-ebraica-di-matera-la-settima-nel-sud-italia/. A guidarla Zruya Cuscianna Toeller, di padre – materano e madre spagnola che – come riporta una dichiarazione nel servizio del Moked-intende organizzare incontri e iniziative di studio ad alto livello. Buon lavoro. A Matera ”città della pace e dei diritti umani” e l’anno prossimo capitale mediterranea della cultura e del dialogo, con Tetouan ( Marocco).