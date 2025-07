A Matera lutto cittadino per la scomparsa di Maria e Giuseppe

Lo ha deciso il sindaco Antonio Nicoletti, interpretando il comune sentire dei cittadini colpiti per la scomparsa dei due coniugi materani, deceduti nel corso di un incidente stradale lungo la strada provinciale 3 in territorio di Bernalda. I funerali saranno celebrati, domenica 8 luglio, alle 10.00 nella chiesa di Maria Santissima Annunziata al rione Piccianello, dove la coppia viveva con i figli. Bandiere a mezz’asta e un invito al silenzio. Nel frattempo proseguono le indagini per accertare le cause del incidente, che ha causato il ferimento di altre due persone. E’ in stato di arresto, ai domiciliari, il conducente dell’altra auto, un giovane di 22 anni di Altamura( Bari) trovato positivo all’alcool test e indagato per omicidio e lesioni stradali.



IL SINDACO

PREMESSO che il giorno 6 luglio 2025 sono venuti a mancare, a causa di un tragico incidente stradale, Maria Di Pede e Giuseppe Carrino, entrambi materani di 45 anni e 50 anni;

DATTO ATTO che:

– la cerimonia funebre avrà luogo il giorno 8 luglio 2025 presso la Chiesa di Maria Santissima Annunziata;

– tale drammatico evento ha suscitato profonda commozione in tutta la Cittadinanza;

– l’Amministrazione Comunale interpretando il comune sentimento della Cittadinanza, intende manifestare, in forma solenne, il cordoglio della Città di Matera per il tragico evento;

RITENUTO, pertanto, doveroso proclamare il lutto cittadino in segno di cordoglio per la tragica scomparsa dei due coniugi e di vicinanza al dolore dei famigliari;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000 e ss.mm.ii;



PROCLAMA

il lutto cittadino per il giorno 8 luglio 2025, giorno nel quale si svolgeranno le esequie.

ORDINA

1. a partire dalla mattina dell’8 luglio 2025 l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali;

2. alle associazioni sportive, ai titolari di attività commerciali ed ai pubblici esercenti di non porre in essere, dalle ore 09:30 alle ore 11:30, in concomitanza con la cerimonia funebre, comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino;

3. la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio on line del Comune di Matera e che ne venga data ampia diffusione alla cittadinanza.

Il Sindaco

Ing. Antonio NICOLETTI