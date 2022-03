“Immaginate tutta la gente che vive la vita in pace…” è esattamente quello che spetterebbe immaginare a tutti i ragazzi del mondo, compreso i tantissimi delle scuole di Matera che, questa mattina, si sono ritrovati in Piazza Vittorio Veneto in una festosa e bellissima manifestazione per la Pace che ha avuto come colonna sonora proprio “Immagine” del visionario John Lennon (prima suonata con le chitarre e poi intonata dalla piazza a fine manifestazione).

Ed è di fronte a quei visi che emerge forte la responsabilità di quegli adulti che non solo non sono stati in grado di costruire (dopo la tragedia della seconda guerra mondiale) un percorso di riduzione degli armamenti (specie quelli nucleari) e situazioni di potenziale conflitto, ma che oggi insistono -di fronte alla follia dell’attacco russo all’Ucraina- ad utilizzare linguaggi militareschi, piuttosto che alimentare qualsiasi azione che possa portare ad un immediato cessate il fuoco.

Perchè come ricordavano anche alcuni cartelloni le guerre le dichiarano i vecchi che poi mandano a morire e combattere i giovani, le dichiarano i ricchi e potenti che poi mandano a morire i figli dei poveri…con la maggior parte delle vittime che sono civili che non hanno mai imbracciato armi.

E’ stata una manifestazione gioiosa e colorata con la presenza dei bambini più piccoli con tanti palloncini con su scritto pace

sino a studenti delle superiori come quelli dell’Istituto alberghiero che hanno invitato dal loro punto di vista culinario un invito al disarmo “meno cannoni e più cannelloni” insieme al loro docente-ora assessore incontrato sul campo.

E quei ragazzi non hanno mancato di portare in piazza anche il meraviglioso articolo 11 della nostra Carta (di cui molti si dimenticano) che fu scritto dai padri costituenti memori della tragedia da cui uscivano proprio per collocare il nostro Paese in una condizione di non effettuare alcuna azione che possa in qualche modo alimentare guerre: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”

Durante la manifestazione, meritoriamente organizzata dall’Amministrazione Comunale di Matera, in collaborazione con la Provincia di Matera e con gli Istituti scolastici cittadini hanno preso la parola il Sindaco, dirigenti scolastici, docenti e studenti con parole che purtroppo non sono state udite dalla piazza (se non quelli in prossimità degli oratori) a causa di una amplificazione inadeguata allo scopo.

Comunque l’iniziativa ha raggiunto lo scopo di una partecipazione sentita e corale intorno ad un tema così dirimente per il futuro di noi tutti ma soprattutto di questi ragazzi e per far sentire la solidarietà al popolo ucraino che in queste ore sta soffrendo la tragedia orrenda della guerra. Una tragedia che anche grazie alle mobilitazioni che si stanno svolgendo in tutto il pianeta (compreso la stessa Russia) possa avere una fine il più in fretta possibile.

Ma sono i cosiddetti “grandi” della Terra che -dimostrando di esserlo per davvero e non solo quando fanno le passerelle ai G7 , G8, G9- possono davvero mettere fine a questa pagina buia. E prima lo fanno, mettendosi d’accordo, e meglio è per tutti.

Comunque per apprezzare il clima della manifestazione rinviamo ai video che abbiamo prodotto in diretta sulla pagina facebook di Giornalemio.it.