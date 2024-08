A Matera L’estate sta finendo… e Fragasso ricorda Dreamland

Il tormentone estivo dei Righeira ” L’estate sta finendo ” del 1985 (rivedetelo e riascoltatelo su youtube) ci sta tutto per descrivere la stagione senza eventi di rilievo, ci riferiamo ai concerti di richiamo saltati alla Cava del Sole,soprattutto, e a quello che si sarebbe potuto fare con una programmazione adeguata e se si avesse “lungimiranza e umiltà” di affidarsi a una direzione artistica degna di tal nome, che dia un senso anche alla pratica del bando eventi.



E così le lamentele agostane di parte degli operatori turistici che hanno chiesto all’Amministrazione comunale, priva di figure professionali con esperienze e competenze comprovate di settore, di fare la propria parte, sono state il nodo che è venuto al pettine… per un generale ”mea culpa” che ancora non abbiamo visto.E che nè vedremo e nè sentiremo. Senza piano strategico del turismo, affidato a professionalità che se ne occupano a tempo pieno, si fanno solo passi indietro. Il consigliere Daniele Fragasso (Fdi) ricorda il cartellone di Dreamland (opera di due creativi come Francesco Cascino e Paolo Irene) , realizzato nel 2017 durante la prima fase della giunta guidata dal sindaco Raffaello De Ruggieri e con l’assessore al Turismo Adriana Poli Bortone, con una notte bianca che mandò in bianco anche le interrogazioni consiliari. Era il frutto della programmazione e di una città che d’estate avrebbe voluto sognare. Non ci facciamo molte illusioni su svolte radicali, se non si mette mano a programmazione e a risorse umane, che abbiano esperienze di settore. Da parte il G7 per le pari opportunità di ottobre, che ripeterà nè più nè meno lo stesso clichet di selfies e foto ricordo del G20 e della miriade di gemellaggi rimasti sulla carta, preoccupiamoci -piuttosto- del Capodanno 2025 da promuovere per tempo. Il programma va definito in tempi brevi e, soprattutto, con un ritorno in piazza Vittorio Veneto dell’evento, come accade nel resto del Paese. Quanto a fiere, mercati e similari si trovi loro una sistemazione adeguata a ridosso della piazza. E’ possibile e fattibile. Ma Matera deve riavere la sua piazza.



LE CONSIDERAZIONE DEL CONSIGLIERE DANIELE FRAGASSO ( fdi)

Siamo ormai a fine estate ma è sembrato di vivere un lungo e triste novembre nella nostra città, un ritorno quasi romantico ad una ventina di anni fa quando ad agosto la città si svuotava per mancanza di iniziative sia pubbliche che private e allora conveniva riversarsi tutti in Puglia o sulla nostra costa ionica per assistere ad uno spettacolo teatrale in piazza, un concerto, una sagra.

Annullati gli eventi a pagamento previsti al parco del castello ad opera di una società privata per cui non entriamo nel merito, abbiamo assistito ad un lassismo ed una inerzia politica da parte di questa giunta che ha ben pensato di trasferire la sua paralisi amministrativa alla città sotto forma di paralisi culturale e ricreativa.

Non è stata presa alcuna iniziativa per rimediare all’incidente del privato né cercando un’alternativa di concerto con gli operatori della città né provando una iniziativa propria per cui bastava copiare dai ben più attivi paesini della provincia. Evidentemente nonostante la relativa giovane età del Sindaco e degli assessori, si vuole una città silente e dormiente. Ricordo ancora quando con il Sindaco De Ruggieri e l’assessore Poli Bortone (non proprio due giovanotti) si riusciva invece ad organizzare, tra le altre iniziative, la notte bianca – Dreamland – evento molto partecipato che riuscì a coniugare musica, teatro, storia e cultura. Una serata gratuita per tutti, materani e turisti, che riscoprirono la magia dei Sassi di notte. Ovviamente arrivò pronta l’interrogazione dell’allora unico consigliere comunale dei 5 stelle per gettare ombre sulla trasparenza dell’iniziativa ma che fu soddisfatto in Consiglio comunale dalla replica dell’assessore.



E’ fin troppo chiaro che lo spirito di iniziativa di questa giunta a trazione 5 stelle si consuma solo nel momento dell’attacco nei confronti dell’avversario politico anche quando, paradossalmente, si è governo e non più opposizione.

Dobbiamo invece ringraziare i comuni limitrofi che nel loro piccolo sono riusciti a fare di più del comune capoluogo allietando le serate estive di materani e di turisti in cerca di un po’ di svago serale.

Vista la totale incapacità amministrativa e di programmazione della giunta, ormai nota a tutti, ci auspichiamo che quantomeno si dia seguito alle proposte avanzate qualche settimana fa dagli operatori della città perché accettare i consigli dell’opposizione abbiamo capito sarebbe cosa troppo amara per il nostro sindaco, nella speranza che la prossima estate si riprenda il percorso di crescita culturale di questa città ahinoi interrotto bruscamente nell’ottobre del 2020.