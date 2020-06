Quelli del ”Movimento APPeppino” hanno un cuore rosso di solidarietà e di lotta che batte forte quando si devono denunciare soprusi, ingiustizie, ipocrisie e tentativi di insabbiare sotto la sabbia egiziana delitti palesi come quelli subiti da Guido Regeni. E con i suoi genitori che chiedono verità e al Governo Italiano di fare fino in fondo la sua parte. Non sappiamo quando e se la situazione si sbloccherà ma da Matera viene fuori una proposta forte di testimonianza, con l’avvio di una petizione per intitolare una strada al giovane ricercatore italiano, che stava lavorando per conto di una università britannica sulle organizzazioni sindacali egiziane. E il primo post sulla pagina social del Movimento ha avviato un vasto movimento di adesione. “La sezione APPeppino – è scritto sta organizzando una petizione rivolta al Sindaco Raffaello De Ruggieri e al Consiglio comunale per intitolare una strada a Giulio Regeni, torturato in modo atroce dalla Polizia Egiziana. Invitiamo tutti gli amici e amici degli amici di venire a firmare presso la sezione. Vogliamo,inoltre, ricordare con affetto Sara Hijsai, morta suicida dopo torture sempre della Polizia egiziana, torturata perchè attivista Lgbt nel suo Paese” Una doppia motivazione legata a giustizia e diritti civili.Primo firmatario Pino Siggillino, poi Riccardo Evangelista, terzo Vito Evangelista e quarto Eustachio Grieco, seguiti da molti altri. E già sono giunti i primi suggerimenti sulla intitolazione della strada. C’è chi guarda al Palazzo di Giustizia e chi alla strada e piazza che porta al Municipio senza nome, visto che via Aldo Moro (lo statista trucidato dalla Br e in un clima di trame internazionali e nazionali). Altri pensano a un evento in concomitanza -il 20 luglio- con la prima edizione del Matera pride, per ricordare l’attivista lgbt egiziana morta suicida a seguito delle violenze subite in cella. Serve una piramide di giustizia fatta con i tanti fogli della petizione.